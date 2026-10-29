Ердоган звернувся до Трампа з пропозицією щодо України: як можна наблизити мир

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив американському лідеру Дональду Трампу про готовність Анкари підключитися до зусиль щодо відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією. Про це повідомила прес-служба турецького президента у соціальній мережі X за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Згідно з офіційним повідомленням, Ердоган наголосив, що Туреччина готова сприяти пошуку дипломатичного шляху до припинення війни. При цьому конкретні пропозиції Анкари, можливі терміни нових контактів та формат передбачуваних переговорів у публікації не розкриваються.

Заява турецького президента прозвучала в рамках обговорення міжнародного порядку денного та відносин між Туреччиною та США. За інформацією його прес-служби, співрозмовники також порушили питання зміцнення двосторонніх зв'язків.

Окрему увагу лідери приділили ситуації на Близькому Сході. Ердоган зазначив, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій в Ормузькій протоці та Ємені і виступає за дипломатичне вирішення проблем, що виникають.

"Ми, як члени Спільного оборонного альянсу Мекки, уважно стежимо за подіями в Ормузькій протоці та Ємені і прагнемо вирішити проблему дипломатичним шляхом", — йдеться у повідомленні.

Проте в опублікованій інформації не уточнюється, чи обговорювали Ердоган та Трамп конкретні кроки щодо організації переговорів між Києвом та Москвою. Немає також відомостей про те, чи сторони узгодили подальші дії, чи планують окремі консультації з цього питання.

Заява Анкари означає готовність Туреччини брати участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення війни. Але поки що йдеться саме про публічно виражену позицію Ердогана, а не про підтверджену угоду між учасниками конфлікту.

Чи буде ініціатива Анкари підкріплена конкретними дипломатичними пропозиціями, із повідомлення прес-служби неясно. Офіційні подробиці про можливий формат участі Туреччини в майбутньому переговорному процесі не наводяться.

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