logo_ukra

BTC/USD

80157

ETH/USD

2320.89

USD/UAH

45.59

EUR/UAH

50.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина Ердоган звернувся до Трампа з пропозицією щодо України: як можна наблизити мир
commentss НОВИНИ Всі новини

Ердоган звернувся до Трампа з пропозицією щодо України: як можна наблизити мир

Президент Туреччини заявив про готовність сприяти поновленню дипломатичного процесу між Києвом та Москвою

29 жовтня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив американському лідеру Дональду Трампу про готовність Анкари підключитися до зусиль щодо відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією. Про це повідомила прес-служба турецького президента у соціальній мережі X за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

Ердоган звернувся до Трампа з пропозицією щодо України: як можна наблизити мир

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Згідно з офіційним повідомленням, Ердоган наголосив, що Туреччина готова сприяти пошуку дипломатичного шляху до припинення війни. При цьому конкретні пропозиції Анкари, можливі терміни нових контактів та формат передбачуваних переговорів у публікації не розкриваються.

Заява турецького президента прозвучала в рамках обговорення міжнародного порядку денного та відносин між Туреччиною та США. За інформацією його прес-служби, співрозмовники також порушили питання зміцнення двосторонніх зв'язків.

Окрему увагу лідери приділили ситуації на Близькому Сході. Ердоган зазначив, що Туреччина уважно стежить за розвитком подій в Ормузькій протоці та Ємені і виступає за дипломатичне вирішення проблем, що виникають.

"Ми, як члени Спільного оборонного альянсу Мекки, уважно стежимо за подіями в Ормузькій протоці та Ємені і прагнемо вирішити проблему дипломатичним шляхом", — йдеться у повідомленні.

Проте в опублікованій інформації не уточнюється, чи обговорювали Ердоган та Трамп конкретні кроки щодо організації переговорів між Києвом та Москвою. Немає також відомостей про те, чи сторони узгодили подальші дії, чи планують окремі консультації з цього питання.

Заява Анкари означає готовність Туреччини брати участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення війни. Але поки що йдеться саме про публічно виражену позицію Ердогана, а не про підтверджену угоду між учасниками конфлікту.

Чи буде ініціатива Анкари підкріплена конкретними дипломатичними пропозиціями, із повідомлення прес-служби неясно. Офіційні подробиці про можливий формат участі Туреччини в майбутньому переговорному процесі не наводяться.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори після 4 листопада: у Кремлі назвали умову нового контакту Росії, України та США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/trpresidency/status/2115531612733440452?s=20
Теги:

Новини

Всі новини