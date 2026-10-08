Турецький військовий літак перетнув Польщу шляхом до кордонів Росії: що відомо про місію

Військово-транспортний літак ВПС Туреччини Airbus A400M-180 Atlas 6 жовтня пролетів через повітряний простір Польщі на шляху до Естонії, де зараз перебуває турецький контингент у рамках місії НАТО. Про це повідомляє Defence24.

Airbus A400M. Фото: з відкритих джерел

Літак вилетів з авіабази Кайсері у центральній частині Туреччини. Польські військові радари зафіксували його появу у повітряному просторі країни приблизно о 10:45.

До Польщі турецький A400M пролетів над Болгарією та Румунією, після чого продовжив маршрут через Угорщину та Словаччину. На польській ділянці літак пройшов між Жешувом та Тарнувом, потім попрямував у бік Седльце та Сейни.

Після перетину Польщі борт продовжив політ через Литву та Латвію та у результаті приземлився на авіабазі Емарі в Естонії.

За даними Defence24, найімовірніше, що переліт був пов'язаний із забезпеченням турецького контингенту, який бере участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Зокрема, Анкара розмістила в Естонії п'ять винищувачів F-16 та 76 військовослужбовців.

Турецькі літаки мають перебувати на авіабазі Емарі до 30 листопада 2026 року. Їхні завдання включають повітряне патрулювання, тренувальні польоти та участь у спільних заходах НАТО.

Протягом нинішньої місії турецькі F-16 вже двічі перетворювалися на стан підвищеної бойової готовності.

1 вересня винищувачі залучалися після виявлення безпілотників неподалік естонсько-російського кордону. 24 вересня турецькі F-16 спільно з іншими літаками НАТО брали участь у виявленні та супроводі російських повітряних суден над Балтійським морем.

Перекидання військово-транспортного літака саме по собі не означає посилення бойового угруповання: найімовірніше, що A400M використовувався для логістичного забезпечення вже розміщеного контингенту. Однак його маршрут через кілька країн НАТО наголошує на масштабі координації сил альянсу на східному фланзі та в Балтійському регіоні.

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