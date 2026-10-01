«Америці час додому»: Трамп оголосив про виведення військ США з однієї з країн

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп 30 вересня заявив, що Сполучені Штати завершили виведення останніх американських військовослужбовців із Іраку. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social, назвавши цей день перемогою США та Іраку.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За словами Трампа, завершення місії стало підсумком багаторічної операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава". Американський президент заявив, що кампанія, розпочата за Джорджа Буша-молодшого і продовжена за Барака Обами і Джо Байдена, остаточно завершується в 2026 році.
Трамп наголосив, що Вашингтон обрав організований висновок військовослужбовців та техніки. Як один із прикладів він навів Афганістан, де американські сили залишили країну в 2021 році після майже двох десятиліть присутності.
За його словами, рішення про звільнення з Іраку було прийнято після оцінки того, що американським військовим настав час повертатися додому. Президент також заявив, що операція проти ІДІЛ досягла поставленої мети.
Окремо Трамп позитивно висловився про нового прем'єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді, назвавши його визначною людиною та висловивши надію на успішну роботу нового уряду.
При цьому завершення американської місії відбувається в надзвичайно напруженій регіональній обстановці. Американські сили в Іраку раніше зазнавали атак з боку збройних угруповань, що підтримуються Іраном. У відповідь США завдавали ударів по об'єктах цих формувань.
Таким чином, оголошений Трампом виведення військ стає важливою зміною американської військової присутності на Близькому Сході. Вашингтон заявляє про завершення однієї з тривалих операцій, проте конфронтація між США і пов'язаними з Іраном силами, що зберігається, залишає відкритим питання про те, наскільки остаточним виявиться відхід американських військових з регіону.
Читайте також на порталі "Коментарі" — "Нехай бояться": хто може стати наступною метою Москви в Європі.