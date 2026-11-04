Американці винесли жорсткий вирок Трампу: у Демократичній партії вказали на провал президента США

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер оголосив про перемогу своєї партії за результатами проміжних виборів до Конгресу. Попередні підрахунки свідчать, що демократи змогли повернути контроль над верхньою палатою, відібравши більшість у республіканців. Про це повідомляє CNN. За попередніми результатами, демократи отримали щонайменше 51 місце в Сенаті, чого достатньо для формування мінімальної більшості.

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"Попри всі труднощі, ми, демократи, перемогли в Сенаті. І хочемо сказати американському народу кілька слів: полегшення вже на підході", — заявив Шумер.

Він наголосив, що результати голосування стали сигналом невдоволення громадян високими цінами, хаосом і корупцією. На думку політика, республіканці не прислухалися до настроїв виборців і не врахували їхніх вимог.

Шумер назвав підсумки голосування справжнім перетворенням політичної карти Сенату. Тепер, за його словами, демократи мають продемонструвати готовність виконувати покладені на них обов’язки.

Проміжні вибори у США проходять посеред чотирирічного президентського терміну. Цього разу американці обирали всіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів у низці штатів.

Президент Дональд Трамп раніше визнав, що очікував кращих результатів від республіканців. Він висловив здивування, що частина кандидатів його партії не змогла перемогти, попри активну передвиборчу кампанію та підтримку на мітингах. Водночас Трамп наголосив, що чимало республіканців усе ж здобули перемогу.

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