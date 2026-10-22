Били по голові та грабували: жінка в Нью-Йорку відбилася від трьох нападників металевою пляшкою

У Центральному парку Нью-Йорка стався жорстокий напад на велосипедистку Кетрін Маррокін. Троє чоловіків у масках атакували жінку та спробували пограбувати її. Однак потерпіла не розгубилася й дала відсіч нападникам за допомогою металевої пляшки для води.

Ілюстрація до статті про напад на велосипедистку та спробу пограбування в Центральному парку Нью-Йорка. Фото: Pexels / Arti Kh

Напад у Центральному парку

Про інцидент 19 жовтня повідомило видання New York Post. За його інформацією, напад був неспровокованим, а проти жінки діяли одразу троє чоловіків. Вони застосували силу, намагаючись заволодіти її майном.

Центральний парк є одним із найвідоміших громадських просторів Нью-Йорка, де щодня гуляють пішоходи, займаються спортом і катаються на велосипедах. Напад на велосипедистку привернув увагу до небезпеки вуличних пограбувань навіть у популярних місцях відпочинку.

Металева пляшка стала засобом захисту

Попри чисельну перевагу нападників, жінка чинила опір. Для захисту вона використала металеву пляшку для води, намагаючись відбитися від трьох грабіжників. Ця деталь стала однією з найпомітніших у повідомленні про інцидент. Жінка відбилася від нападників, після чого троє чоловіків утекли пішки в напрямку П'ятої авеню. Їм вдалося викрасти телефон, гаманець із 80 доларами, банківські картки та навушники, а сама Кетрін Маррокін отримала забої та синці, але відмовилася від медичної допомоги.

Історія нагадує про необхідність уважно ставитися до власної безпеки в громадських місцях. У разі загрози життю чи здоров'ю найважливіше — за можливості відійти в безпечне місце та звернутися до поліції, а не наражати себе на додатковий ризик.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як японське місто тероризує банда мавп