Били по голові та грабували: жінка в Нью-Йорку відбилася від трьох нападників металевою пляшкою

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Сергій Кречмаровський
У Центральному парку Нью-Йорка стався жорстокий напад на велосипедистку Кетрін Маррокін. Троє чоловіків у масках атакували жінку та спробували пограбувати її. Однак потерпіла не розгубилася й дала відсіч нападникам за допомогою металевої пляшки для води.
Ілюстрація до статті про напад на велосипедистку та спробу пограбування в Центральному парку Нью-Йорка. Фото: Pexels / Arti Kh
Про інцидент 19 жовтня повідомило видання New York Post. За його інформацією, напад був неспровокованим, а проти жінки діяли одразу троє чоловіків. Вони застосували силу, намагаючись заволодіти її майном.
Центральний парк є одним із найвідоміших громадських просторів Нью-Йорка, де щодня гуляють пішоходи, займаються спортом і катаються на велосипедах. Напад на велосипедистку привернув увагу до небезпеки вуличних пограбувань навіть у популярних місцях відпочинку.
Попри чисельну перевагу нападників, жінка чинила опір. Для захисту вона використала металеву пляшку для води, намагаючись відбитися від трьох грабіжників. Ця деталь стала однією з найпомітніших у повідомленні про інцидент. Жінка відбилася від нападників, після чого троє чоловіків утекли пішки в напрямку П'ятої авеню. Їм вдалося викрасти телефон, гаманець із 80 доларами, банківські картки та навушники, а сама Кетрін Маррокін отримала забої та синці, але відмовилася від медичної допомоги.
Історія нагадує про необхідність уважно ставитися до власної безпеки в громадських місцях. У разі загрози життю чи здоров'ю найважливіше — за можливості відійти в безпечне місце та звернутися до поліції, а не наражати себе на додатковий ризик.
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