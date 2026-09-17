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Білий дім вперше відреагував на фото "поцілунку" Трампа та його молодої помічниці

У мережі завірусилося фото Дональда Трампа та Наталі Гарп. У Білому домі назвали знімок підробкою

17 вересня 2026, 23:00
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Slava Kot

У соціальних мережах стрімко поширилося зображення, яке нібито показує президента США Дональда Трампа та його помічницю Наталі Гарп під час поцілунку на полі для гольфу. Фото викликало хвилю обговорень, однак його справжність швидко зазнала критики.

Білий дім вперше відреагував на фото "поцілунку" Трампа та його молодої помічниці

Фото "поцілунку" Трампа та Наталі Гарп

У Білому домі назвали знімок "поцілунку" Трампа та Гарп "явно підробленим". Своєю чергою, експерти звернули увагу на низку деталей, які можуть свідчити про використання штучного інтелекту у двох версіях зображення. Зокрема, на чіткішій версії фотографії рука жінки, яка тримає ключку, виглядає так, ніби має шість пальців. Крім того, аналіз виявив водяний знак SynthID, пов’язаний з генеративними інструментами.

Білий дім вперше відреагував на фото ”поцілунку” Трампа та його молодої помічниці - фото 2

Фото ніби поцілунку Трампа та Наталі Гарп у високій якості

Експерт з цифрової криміналістики Гані Фарід також дослідив кілька варіантів зображення. За його словами, версія у високій роздільній якості була створена або оброблена за допомогою ШІ та, ймовірно, походить від розмитішого варіанта. Щодо низькоякісної версії Фарід наголосив, що її походження складніше встановити через недостатню якість.

Білий дім вперше відреагував на фото ”поцілунку” Трампа та його молодої помічниці - фото 2

Фото ніби поцілунку Трампа та Наталі Гарп у розмитій версії

Фактчекери також не знайшли підтвердженого джерела фотографії. Найбільші новинні фотоагентства, зокрема Getty Images, Reuters та Associated Press, не мають даних про існування цього знімка. Також невідомі фотограф, дата та точне місце зйомки, а відсутність ознак ШІ на розмитій версії сама по собі не доводить, що вона справжня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США говорять, що Трамп може носити підгузок. Фото з дивною опуклістю потрапило в мережу.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/white-house-breaks-silence-viral-37671870
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