Близький Схід на порозі нового вибуху: США зробили гучне попередження

США розглядають можливість поновлення військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада. За даними The Wall Street Journal, Вашингтон попередив кілька арабських держав Перської затоки про сценарій короткострокової, але масштабної ескалації. При цьому остаточного рішення про початок нової операції президент Дональд Трамп наразі не ухвалив.

США. Фото: із відкритих джерел

Американські військові опрацьовують варіанти ударів, які мають посилити тиск на Тегеран та змусити іранське керівництво піти на поступки за столом переговорів. Серед можливих цілей називаються енергетичні об'єкти, елементи ядерної програми, а також інфраструктура виробництва та застосування ракет та безпілотників.

Одночасно США посилюють військову присутність у регіоні: розглядають перекидання додаткових кораблів, авіації та підрозділів морської піхоти, поповнюють запаси боєприпасів та зміцнюють оборону баз. Частину військовослужбовців переміщають з об'єктів, які можуть опинитися під ударом у разі дій у відповідь Ірану.

Ізраїль також розробляє власні сценарії нових атак. Попередня спільна кампанія США та Ізраїлю завдала шкоди іранській ядерній програмі, проте подальші можливості Тегерана та стан пошкоджених об'єктів залишаються предметом невизначеності.

Іран, у свою чергу, попереджає про масштабну відповідь. У разі нових ударів Тегеран допускає атаки на економічні та цивільні об'єкти у регіоні. Це посилює тривогу арабських держав, які побоюються за енергетичну інфраструктуру та безпеку судноплавства.

Дипломатичні канали при цьому не закриті: посередники намагаються відновити переговори між Вашингтоном та Тегераном. Аналітики попереджають, що силовий тиск може не призвести до поступок, а навпаки, підштовхнути Іран до подальшого розвитку ракетних та ядерних можливостей.

Окрема проблема – доля ядерних матеріалів. МАГАТЕ зазначає, що без доступу до пошкоджених об'єктів агентство не може перевірити, чи Іран переміщував відповідні запаси. Таким чином, загроза нової операції зберігається, але її терміни та наслідки залишаються невизначеними.

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