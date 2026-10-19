«Брудна угода» з Путіним: на Заході назвали головну причину, чому Трамп відвертається від України

Президент США Дональд Трамп фактично допомагає зміцнювати позиції Росії, відмовляючись від жорсткішого тиску на Кремль. Таку оцінку у своїй колонці для The Atlantic представив Том Ніколс, назвавши те, що відбувається, небезпечною зміною американської зовнішньої політики.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На думку публіциста, дії Трампа пояснюються не стільки національними інтересами Вашингтона, скільки особистими симпатіями та прагненням досягти політичних вигод. Автор звертає увагу на небажання президента вводити санкції проти Росії, пов'язані з ініціативою сенатора Ліндсі Грема.

Сам Трамп пояснив свою позицію інтересами США, однак, як зазначає Ніколс, конкретних аргументів на користь такого рішення не було представлено. Обіцянку адміністрації оцінити наслідки відповідного законодавства через 60 днів автор також вважає спробою виграти час, а не свідченням реальної готовності посилити тиск на Москву.

Ніколс стверджує, що подібний курс викликає невдоволення навіть серед частини республіканців, оскільки його зв'язок із національною безпекою США залишається неочевидним. Можливим мотивом президента він називає прагнення знизити ціни на пальне на тлі економічних труднощів та наслідків війни в Ірані.

За версією публіциста Трамп може розраховувати, що домовленості з Росією допоможуть стабілізувати енергетичний ринок. Однак Ніколс сумнівається в ефективності такої стратегії та попереджає, що її результатом можуть стати додаткові вигоди для російських компаній.

Ще одним чинником автор вважає особисте ставлення Трампа до президента України Володимира Зеленського. Ніколс вважає, що американський лідер надає перевагу персоналізованій дипломатії і недооцінює небажання Києва погоджуватися на російські умови.

В результаті, вважає публіцист, відносини Вашингтона і Москви набувають характеру угоди, вигідної насамперед самому Трампу. При цьому автор не виключає, що ослаблення американської підтримки поставить Україну ще більшу залежність від європейських партнерів.

Ніколс попереджає: сценарій, за якого Білий дім фактично діє на користь Кремля, ще недавно здавався немислимим. Тепер, за його оцінкою, європейським державам доведеться відігравати ключову роль у забезпеченні подальшої підтримки України.

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