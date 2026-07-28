Це остаточно доб'є Путіна: у США прийняли довгоочікуване рішення щодо війни

Сенат США може вже найближчим часом розглянути новий двопартійний законопроєкт, який суттєво посилює економічний тиск на Росію та Іран. Документ, про який домовилися американські сенатори, надає президенту Дональду Трампу ширші повноваження для запровадження нових санкцій і тарифів проти країн, що підтримують російський енергетичний сектор. Про це повідомляє Bloomberg.

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Законопроєкт передбачає можливість застосування додаткових обмежень щодо найбільших імпортерів російської нафти та природного газу. Президент США отримає право запроваджувати спеціальні тарифи проти п'яти ключових покупців російських енергоносіїв, а також держав, які допомагають Москві обходити міжнародні санкції.

Однією з найжорсткіших норм документа є можливість введення 500-відсоткових мит на окремі російські товари, що постачаються до США. Крім того, для найбільших імпортерів російської нафти й газу можуть застосовуватися додаткові 100-відсоткові тарифи, що має ще більше обмежити доходи Кремля від експорту енергоносіїв.

Окремий блок законодавчої ініціативи стосується Ірану. Документ пропонує продовжити дію санкційного закону, ухваленого ще у 1996 році, до 2031 року. Це дозволить США й надалі застосовувати вторинні санкції до іноземних компаній, які ведуть бізнес із Тегераном.

Ініціатива отримала підтримку президента Дональда Трампа. Одним із її головних прихильників був сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який активно просував документ до своєї смерті. Процедурне голосування щодо законопроєкту заплановане на 28 липня.

Водночас нові санкційні механізми викликали жваву дискусію серед американських законодавців. Частина демократів висловлює занепокоєння, що розширені повноваження президента можуть бути використані для запровадження надто широких тарифних обмежень.

Портал "Коментарі" вже писав, що візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів може стати одним із найважливіших дипломатичних кроків цього року. На думку політолога Миколи Давидюка, ключовими результатами переговорів із президентом США Дональдом Трампом мають стати посилення санкцій проти Росії, нові оборонні домовленості та просування мирного процесу