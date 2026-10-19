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Чи депортуватимуть з США українців: що вирішила адміністрація Трампа

Термін дії програми TPS повинен був скінчитися 19 жовтня, проте влада США поки не оголосила про відміну гарантій

19 жовтня 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Українці, які отримали тимчасовий захист у США за програмою Temporary Protected Status (TPS), поки що зможуть залишатися в країні та легально працювати, не побоюючись депортації на підставі втрати цього статусу. Про це 18 жовтня повідомило Міністерство національної безпеки США у коментарі CBS News.

Чи депортуватимуть з США українців: що вирішила адміністрація Трампа

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Захист для громадян України та Судану мав завершитися у понеділок, 19 жовтня. Однак американське відомство заявило, що остаточні рішення щодо подальшої долі гуманітарних програм будуть ухвалені пізніше. До офіційного оголошення нових рішень учасники TPS збережуть гарантії, що діють.

Така позиція видається несподіваною на тлі міграційної політики президента США Дональда Трампа. Представники його адміністрації неодноразово критикували програму, називаючи її інструментом фактичної амністії та звинувачуючи попередню адміністрацію Джо Байдена у надмірному продовженні тимчасових дозволів.

За останні півтора роки влада США скасувала захист TPS для більш ніж мільйона мігрантів з більш ніж десяти країн, включаючи Афганістан, Гаїті та Венесуелу. Українська та суданська програми залишаються серед небагатьох, які продовжують діяти.

Схожа ситуація склалася з громадянами Сальвадора: термін дії їхнього захисту мав завершитися у вересні, проте Міністерство національної безпеки продовжило її до ухвалення остаточного рішення.

Програму TPS для українців запровадили навесні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. За даними CBS News, до березня 2025 року у ній взяли участь понад 100 тисяч громадян України.

Поки що рішення американської влади дає українцям додатковий час, але не гарантує довгострокового перебування в країні. Головне питання залишається відкритим: чи продовжить адміністрація Трампа захист, чи надалі почне згортати програму.

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Джерело: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-sudan-immigrants-deportation-protections-tps/
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