Чи підтримує імпічмент Трампу більшість американців: що показало нове опитування

Більше половини американців вважають, що Дональд Трамп скоїв правопорушення, які можуть стати основою імпічменту. Про це свідчать результати опитування проведеного виданням Politico з 16 по 19 жовтня. Згідно з дослідженням, таку позицію підтримують 54% учасників.

США. Фото: із відкритих джерел

Очікувано різко розходяться оцінки прихильників різних партій. Серед виборців, які мають намір голосувати за демократів на проміжних виборах до Конгресу, 81% вважають, що дії Трампа заслуговують на імпічмент. Серед республіканців, які планують брати участь у голосуванні, таку думку поділяє приблизно кожен четвертий.

Більше 41% опитаних також заявили, що президент використав свою посаду для отримання фінансової вигоди для себе чи членів сім'ї. При цьому американці розходяться у думках щодо того, які питання демократи мають зробити пріоритетними у розслідуваннях. Близько третини респондентів вважають, що партії слід зосередитись на походження стану Трампа. Ще третина виступає за вивчення його жорсткої імміграційної політики.

При цьому ставлення до можливого нового імпічменту залишається неоднозначним. Більшість представників обох політичних таборів вважають, що два попередні процеси не мали істотного впливу на самого Трампа чи його політичний курс.

Більше того, 24% учасників опитування вважають, що новий імпічмент підвищить популярність президента. Про те, що він зробить Трамп менш популярним, заявили 18%.

Нема єдності і всередині Демократичної партії. На запитання, чи варто кандидатам просувати ідею імпічменту під час передвиборчої кампанії, 43% відповіли, що це необхідно навіть за ризику втратити частину голосів. Ще 41% вважають, що від цієї теми краще відмовитись, якщо вона може перешкодити перемозі на виборах.

Трамп уже двічі проходив через процедуру імпічменту під час першого президентського терміну. У 2019 році Палата представників звинуватила його у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу, а у 2021 році – у підбурюванні до повстання після штурму Капітолію. Сенат не набрав необхідної більшості для засудження президента.

Незважаючи на ці процеси, Трамп знову переміг на виборах і повернувся до Білого дому. Для усунення президента в рамках імпічменту необхідне схвалення Палати представників та засудження двома третинами Сенату. Таким чином, навіть підтримка ідеї імпічменту у громадській думці сама по собі не означає, що президентові загрожує звільнення з посади.

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