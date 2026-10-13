Чи припинили США обмін розвідданими з Україною: Трамп зробив резонансну заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальну інформацію. Так він відреагував на повідомлення ЗМІ про можливе призупинення обміну розвідданими через українські удари по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об’єктах.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами на Алясці у 13 жовтня Трампа запитали, чи продовжують США надавати Києву розвідувальні дані. Американський президент відповів ствердно.

"Ні, ми цього не робили", — сказав Трамп, заперечуючи припинення обміну інформацією.

Після цього він також додав, що США продовжують допомагати Україні, водночас прагнучи домогтися завершення війни.

"Ми їм допомагаємо. Але насправді ми допомагаємо їм дійти остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", — заявив президент США.

Раніше низка видань із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація Трампа нібито попередила Україну та європейських союзників про можливе призупинення обміну розвідданими. За цими повідомленнями, обмеження також могли стосуватися закупівлі американської зброї за програмою PURL, якщо Київ не припинить далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах та енергетичних об’єктах.

Цього ж дня прессекретарку Білого дому Кеті Захарію також запитали, чи припинили США обмін розвідувальними даними з Україною. Тоді вона відповіла, що повернеться до цього питання пізніше.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський озвучив Трампу ультиматум України для енергетичного перемир'я з Росією.