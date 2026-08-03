Чим обернеться для України зміна керівника розвідки США: розкрито небезпечний нюанс

Призначення Джея Клейтона на посаду директора Національної розвідки США не означає автоматичної зміни політики Вашингтона щодо України. Однак саме від нього значною мірою залежатиме, яку аналітичну інформацію отримуватиме президент Дональд Трамп перед ухваленням ключових рішень. Таку оцінку дав генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун.

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За словами експерта, американська розвідка не визначає зовнішньополітичний курс держави, а виконує іншу функцію — забезпечує президента достовірною інформацією про загрози, наміри супротивників і можливі наслідки тих чи інших рішень.

"Американська розвідка формально не визначає зовнішню політику і не повинна давати президентові політичні вказівки. Її завдання – надати об'єктивну інформацію про наміри противника, можливі сценарії, наслідки рішень і ступінь ризику", – пояснив Ягун.

Водночас генерал наголосив, що керівник розвідувальної спільноти безпосередньо впливає на якість аналітики, яка потрапляє до Білого дому.

"Клейтон не визначає політику Трампа щодо України чи Росії, але значною мірою визначатиме, яку розумну картину отримуватиме президент перед ухваленням рішень", – зазначив він.

Ягун звернув увагу, що Клейтон не є кадровим співробітником спецслужб. До призначення він працював федеральним прокурором, очолював Комісію з цінних паперів і бірж США та має юридичний досвід. На думку експерта, саме управлінські навички можуть стати його перевагою на новій посаді.

Крім того, під час слухань у Сенаті Клейтон окреслив свої пріоритети. Серед них — боротьба зі схемами обходу санкцій проти Росії, протидія фінансуванню російського військово-промислового комплексу, контроль за діяльністю так званого "тіньового флоту", а також перекриття каналів постачання критично важливих компонентів через треті країни.

Окремо новий директор Національної розвідки підтвердив важливість передачі Україні розвідувальних даних про дії Росії. Водночас, підсумував Ягун, масштаби такої підтримки й надалі залежатимуть насамперед від політичних рішень президента США та його адміністрації.

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