Чому насправді Трамп підписав закон про «пекельні санкції» імені Грема: що заховано у цьому законі

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Кравцев Сергей
Трамп підписав закон про "пекельні санкції" імені Грема, і головна інновація цього закону в тому, що санкції США можуть застосовуватись не лише проти Росії, а і проти третіх країн, які підтримують торгівлею російську армію. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Однак, продовжує експерт, найголовніше у цьому законі – це те, що він показує справжні настрої в американській політиці. І це набагато важливіше ніж те, що діється в голові у Трампа. Бо ці загальні настрої – не на користь Росії. Демократи давно критикують Трампа за занадту прихильність до Путіна, а всередині Республіканської партії поступово посилюють вплив не прихильники MAGA, а класичні республіканці, які добре пам’ятають традиції Рейгана і знають, як треба розмовляти з "імперією зла".
І поки в окремих європейських країнах розгортається популістичний дискурс щодо зменшення підтримки України, у США і республіканці, і демократи – за те, аби посилювати тиск на Росію. І це попри підкреслену миролюбну риторику Трампа.
На думку експерта, ця тенденція поки в найвпливовішій країні світу буде тільки посилюватись. Особливо після виборів до Конгресу, де демократи можуть виграти, принаймні, одну Палату представників.
Також видання "Коментарі" повідомляло – ілюзія швидкого миру розвіялася: чому підпис Трампа запускає "нове коло" війни.