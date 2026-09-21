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Чому насправді Трамп підписав закон про «пекельні санкції» імені Грема: що заховано у цьому законі

Найголовніше у цьому законі – це те, що він показує справжні настрої в американській політиці

21 вересня 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Трамп підписав закон про "пекельні санкції" імені Грема, і головна інновація цього закону в тому, що санкції США можуть застосовуватись не лише проти Росії, а і проти третіх країн, які підтримують торгівлею російську армію. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса. 

Чому насправді Трамп підписав закон про «пекельні санкції» імені Грема: що заховано у цьому законі

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Звісно, важко уявити, що Трамп застосовуватиме 100% мита проти всіх країн, які купують російські енергоносії. Це означало би негайну економічну війну, наприклад, з Китаєм або Індією, але Трамп точно використовуватиме цей закон заради своїх політичних цілей – аби лякати будь-яку країну, яка, на його думку, допомагатиме РФ обходити санкції", – зазначив експерт.  

Однак, продовжує експерт, найголовніше у цьому законі – це те, що він показує справжні настрої в американській політиці. І це набагато важливіше ніж те, що діється в голові у Трампа. Бо ці загальні настрої – не на користь Росії. Демократи давно критикують Трампа за занадту прихильність до Путіна, а всередині Республіканської партії поступово посилюють вплив не прихильники MAGA, а класичні республіканці, які добре пам’ятають традиції Рейгана і знають, як треба розмовляти з "імперією зла".  

І поки в окремих європейських країнах розгортається популістичний дискурс щодо зменшення підтримки України, у США і республіканці, і демократи – за те, аби посилювати тиск на Росію. І це попри підкреслену миролюбну риторику Трампа. 

На думку експерта, ця тенденція поки в найвпливовішій країні світу буде тільки посилюватись. Особливо після  виборів до Конгресу, де демократи можуть виграти, принаймні, одну Палату представників.  

"Це змушуватиме Трампа демонструвати жорсткішу політику до Росії. Навіть, якщо йому і надалі здаватиметься, що все у світі вирішується лише грошима. І навіть, якщо йому дуже хотітиметься пофантазувати, що ці гроші він зможе заробити разом з "другом Владімірем", — констатував аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ілюзія швидкого миру розвіялася: чому підпис Трампа запускає "нове коло" війни.




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