Чому Трамп притримав санкції проти Росії: у Білому домі розкрили позитивні сигнали із Кремля

Президент США Дональд Трамп не має наміру посилювати тиск на санкцію на Росію, оскільки вважає, що переговори про завершення війни проти України вийшли на особливо чутливий етап. За його словами, сторони можуть бути ближчими до угоди, ніж будь-коли раніше. Про це американський лідер заявив, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп повідомив, що нещодавно обговорював завершення війни з президентом РФ Володимиром Путіним і після цього дійшов висновку, що дипломатичний процес наближається до можливого результату.

"Можливо, зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше", — заявив президент США.

На думку Трампа, нові санкції у такий момент здатні ускладнити переговори. Він підкреслив, що Вашингтон не повинен посилювати тиск на Москву, якщо сторони справді перебувають на порозі домовленостей.

"Ми, можливо, близькі до угоди вперше за довгий час. А коли ви близькі до угоди і ведете дуже педантичні переговори, то не вводите нові санкції", — пояснив американський лідер.

При цьому Трамп дав зрозуміти, що можливість запровадження додаткових обмежень проти Росії зберігається. Він заявив, що може ухвалити таке рішення будь-якої миті, проте не став уточнювати, які дії Москви могли б призвести до посилення американської політики.

Таким чином, Вашингтон поки вважає за краще не використовувати нові санкції як інструмент тиску на Кремль, розраховуючи на просування переговорів. Проте заява Трампа не означає, що угоди вже досягнуто.

Конкретні умови потенційної угоди, терміни її укладання та позиція Києва щодо обговорюваних пропозицій у виступі американського президента розкрито не було. Тому подальший розвиток переговорів залежатиме від того, чи вдасться сторонам перетворити заяви про зближення позицій на реальні домовленості.

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