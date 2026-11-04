Чому Трамп так хоче зупинити війну в Україні: експерт назвав несподіваний мотив



















Дональд Трамп продовжує говорити про можливість завершення війни в Україні, оскільки раніше зробив таку обіцянку американським виборцям. Однак інтерес Вашингтону до припинення бойових дій має і ширше стратегічне пояснення. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, американський президент неодноразово повертався до теми мирної угоди напередодні виборів, оскільки мав демонструвати виборцям, що працює над виконанням своїх обіцянок. Водночас реального документа про завершення війни так і не було представлено.

Загородній вважає, що Трамп опинився у складній ситуації: він обіцяв швидкий результат, але Росія не демонструє готовності припинити війну. Тому американському лідеру доводиться пояснювати, чому домовленості досі немає.

"Він обіцяв своїм виборцям закінчити війну 24 години. Досить гучна заява. Про неї пам'ятаєте, завжди про неї нагадують", — зазначив експерт.

Водночас політтехнолог переконаний, що Україна не зникне з американського порядку денного навіть після завершення виборчого циклу. Він пояснив це стратегічними інтересами США. Зокрема, Вашингтон не зацікавлений у посиленні залежності Росії від Китаю та прагне вивільнити ресурси для зосередження на китайському напрямку.

На думку Загороднього, війна Росії проти України виснажує ресурси не лише США, а й Європи. Саме тому американська сторона зацікавлена у припиненні бойових дій, хоча мотиви Вашингтону не обов'язково збігаються з українськими.

"Вони хочуть закінчити війну, щоб переключитися на Китай, тому що ресурсів вести дві війни у них немає", — пояснив політтехнолог.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп опинився в ситуації політичного тиску після результатів проміжних виборів, на яких його партія зазнала поразки. На цьому тлі від американського лідера можна очікувати непередбачуваних кроків.