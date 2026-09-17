Чому закон Ліндсі-Грема не про Україну: яку гру з Китаєм розпочинає Трамп

Закон Ліндсі-Грема ухвалено попри великі розбіжності в демократичній партії. Демократи проголосували 152 – проти, 58 – за. І головне побоювання демократів, точно так само, як і ентузіазм республіканців дуже далекі від питань України. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

США. Фото: із відкритих джерел

Політолог розповідає, цей закон дає право Трампу, де-факто, відновити тарифні війни по всьому світу, так як наділяє його можливістю на власний розсуд вводити 100% мита проти тих країн, які купують російські енергоносії. І якщо хтось думає, що мова йде лише про Китай чи Індію, той глибоко помиляється. Російські енергоносії купують ЄС, Японія, Південна Корея, Вʼєтнам, Бразилія, Саудівська Аравія – всього не менше 40 країн. Іншими словами, митні війни, де-факто повертаються.

"Цей закон, який лежав вже рік в обох палатах, міг би ще стільки ж там пролежати, якби не сукупність кількох фактів: наближення переговорів Трамп-Сі, які мають відбутися 24.09. Цей закон – єдиний козир в руках Трампа, який входить в переговори з дуже слабкою позицією. США застрягли в Ірані без будь-яких швидких перспектив вийти на контроль над Ормузом. Більше того, вихід хуситів на Баб-ель-Мандебську потоку та удари по головному нафтопроводу СА може заблокувати Саудівську Аравію. Трампу просто потрібно просити лідера Китаю про допомогу на Близькому Сході. Але він може про щось просити маючи в руках хоч якийсь козир. І тут Трамп повертається до свого улюбленого козиря – торгових воєн. Їхня результативність явно невисока, через те, що США критично залежні від китайських рідкісноземельних металів, але з точки зору Трампа краще це ніж нічого", – зазначив експерт.

На його думку, прийняття цього закону, безумовно, зумовлене можливою втратою республіканцями Конгресу і необхідністю посилити позиції Трампа до кінця його каденції. Відповідно, відмінити цей закон практично неможливо, бо 2/3 голосів демократи не матимуть. І, нарешті, республіканці, в силу розвороту MAGA в сторону України будуть апелювати до цього закону в ході виборчої кампанії.

Підсумовуючи Вадим Денисенко наголосив, Трампу потрібен цей закон, як частина гри з Китаєм. При чому гри, де в Трампа є дуже слабкі карти. І є висока вірогідність того, що в переговорах США-Китай ми матимемо розмову про Близький Схід, а не про Україну. В США немає зараз можливості перевернути дошку. Найвірогідніший сценарій – чергова обмежена угода про торгове перемирʼя. Питання України та Близького Сходу і втручання в ці питання Пекіна – це вже набагато складніша угода, яку Китай готовий розглянути виключно з огляду на значно ширші поступки зі сторони США. Чи готовий до цього Трамп – відкрите питання, але вірогідність такого сценарію, на жаль, низька.

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