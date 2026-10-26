Цинізм Гегсета щодо України перейшов усі межі: у Сенаті приголомшили заявою про термінове покарання

Американський сенатор-демократ Адам Шифф наполягає, щоб міністр оборони США Піт Гегсет дав свідчення перед Сенатом щодо обмежень у роботі Starlink в Україні. За словами політика, ці дії вплинули на операції українських Сил оборони. Про це Шифф заявив в ефірі NBC.

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Сенатор зазначив, що питання можуть винести на розгляд, якщо демократи знову отримають контроль над Сенатом. Водночас, на його думку, до свідчень можна залучити й інших посадовців, які знають, хто ухвалив рішення про обмеження та з яких причин.

У матеріалі NBC згадують заяву президента України Володимира Зеленського, який повідомляв, що рішення щодо обмеження Starlink надійшло від американського уряду. Водночас медіа писали, що президент США Дональд Трамп особисто телефонував Ілону Маску та просив скасувати обмеження на супутниковий зв’язок його компанії.

Шифф звернув увагу на суперечності в публічних заявах учасників цієї історії.

"Президент каже одне, Ілон Маск каже інше, а вони обидва говорять різні речі в різний час. Хтось тут бреше. Можливо, всі вони брешуть по-різному, але нам потрібно це з’ясувати", — заявив сенатор.

Він також наголосив, що, на його переконання, найбагатша людина світу не повинна одноосібно впливати на питання національної безпеки США.

Раніше Foreign Policy писало, що після проміжних виборів у США Піту Гегсету може загрожувати імпічмент. Серед причин видання називало війну в Ірані та операції проти наркокартелів у Південній Америці. За інформацією медіа, міністра звинувачують у порушенні Резолюції про воєнні повноваження та Закону про воєнні злочини.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю для телеканалу 1+1 зосередився на міжнародній політиці та переговорах із Росією, однак оминув низку гострих внутрішніх питань, заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.