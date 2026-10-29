Цинізму немає меж: стало відомо, чому Маск відключив Starlink в Україні

Обмеження роботи Starlink в Україні може мати не лише технічні, а й комерційні причини. Американське видання The Atlantic припускає, що Ілон Маск може бути зацікавлений у переході українських військових зі звичайних терміналів Starlink на значно дорожчу систему Starshield.

The Atlantic розкрив таємну мету Маска щодо відключення Starlink в Україні

На початку повномасштабного вторгнення Росії Маск допоміг забезпечити Україну тисячами терміналів Starlink. Їх використовували лікарні, державні установи, енергетична інфраструктура та військові. Згодом система стала важливим інструментом управління безпілотниками й підтримання зв’язку на полі бою. Проте така залежність створила ризик: компанія SpaceX зберігає значний вплив на доступ українських військових до супутникової мережі.

Як зазначає The Atlantic, у жовтні обмеження роботи Starlink у зоні бойових дій спричинили перебої у використанні безпілотників і проведенні військових операцій. Повне відключення системи могло б мати ще серйозніші наслідки, оскільки повноцінної альтернативи Starlink наразі немає.

"Вони використовують Starlink для всього. Безпілотники, управління військами, тактичний зв’язок на полі бою", – стверджує американський військовий.

Наприкінці 2022 року SpaceX представила Starshield — супутникову систему, орієнтовану на військових і державних замовників. Вона передбачає інші умови використання та більший контроль з боку урядових структур. За даними The Atlantic, обслуговування звичайного термінала Starlink може коштувати близько 30 доларів на місяць, тоді як ціна Starshield у деяких випадках сягає 25 тисяч доларів. Видання припускає, що обмеження військового використання звичайного Starlink можуть підштовхнути Україну та її союзників до закупівлі дорожчого рішення.

"Як розповіли американські чиновники, коли на початку цього місяця представники військових відомств США поцікавилися у SpaceX причинами перебоїв у роботі системи в Україні, у компанії запропонували перейти на розширений контракт для відновлення доступу", — йдеться у матеріалі.

The Atlantic вказує на приклад використання Starshield американськими військовими. За інформацією видання, після початку війни в Ірані найбагатша людина у світі змінила умови обслуговування, а вартість термінала зросла приблизно з 5 тисяч до 25 тисяч доларів на місяць. Пентагон погодився платити більше Ілону Маску.