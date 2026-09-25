Демократи в Сенаті США атакували підсумки зустрічі Трампа та Сі: що розкрилося про Україну

Підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпін викликали різку реакцію з боку сенаторів-демократів. У спільній заяві вони визнали важливість діалогу між Вашингтоном та Пекіном, проте заявили, що саміт не дав очікуваних результатів щодо ключових питань безпеки та зовнішньої політики.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу приділили законодавці війні Росії проти України. За їхніми словами, заклики до деескалації власними силами не зупиняють постачання китайських товарів подвійного призначення, які, як стверджують сенатори, використовуються для підтримки російської військової промисловості.

Демократи також зажадали від адміністрації Трампа активніше застосовувати нещодавно ухвалений закон про санкції проти Росії та Ірану. Окремо вони згадали закупівлі російської нафти Китаєм та експорт у РФ продукції, яку можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях.

У заяві сенатори торкнулися й інших спірних напрямів американо-китайських відносин – експорту передових технологій, штучного інтелекту, торгівлі, рідкісноземельних металів та безпеки Тайваню. За їхньою оцінкою, Вашингтон мав домогтися від Пекіна більш конкретних зобов'язань.

Окрема претензія стосувалася самого формату візиту. Демократи заявили, що замість жорсткого обговорення торгових та військово-технологічних питань Трамп зробив ставку на урочисті заходи та демонстративну гостинність.

При цьому самі сенатори наголосили: дипломатичні контакти з Пекіном залишаються необхідними для запобігання прямому конфлікту та захисту інтересів США. Проте, на їхню думку, дипломатія має супроводжуватись конкретними рішеннями – насамперед у питаннях санкцій, технологій та підтримки Росії.

Таким чином, після завершення переговорів між Вашингтоном та Пекіном тиск на адміністрацію Трампа з боку демократів не послабшав. Тепер вони вимагають від Білого дому показати практичний результат домовленостей, а не обмежуватись заявами про стабільність відносин.

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