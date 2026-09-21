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Деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні

Президент США неодноразово закликав Київ відмовитися від ударів по російським НПЗ через вплив на світові ціни на пальне

21 вересня 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Стали відомі нові подробиці телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. За словами джерела, знайомого зі змістом бесіди, значну її частину зайняло прохання американського президента припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Axios.

Деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як стверджує джерело видання, Трамп неодноразово звертався до Зеленського із проханням зупинити атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру. За його словами, такі удари можуть впливати на світові ціни на дизельне паливо.

"Слово дизель згадувалося під час розмови багато разів", — розповів співрозмовник Axios.

Україна в останні місяці завдавала ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури, прагнучи обмежити можливості Москви з переробки та постачання палива. Водночас, питання наслідків таких атак для міжнародного енергетичного ринку залишається однією з тем, яку обговорюють у Вашингтоні.

За даними Axios, наступним етапом контактів може стати особиста зустріч Зеленського та Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН. Попередньо її заплановано на вівторок.

Майбутні переговори відбудуться невдовзі після двох рішень американської адміністрації, яких Київ домагався протягом кількох місяців. Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії, а також схвалив велику угоду про постачання озброєнь Україні.

Таким чином, найближчі переговори президентів можуть пройти на тлі тиску на Москву, що одночасно посилюється, і розбіжностей навколо методів ведення війни. У центрі уваги залишається питання, як поєднувати підтримку України з наслідками ударів по російській енергетичній інфраструктурі для світового ринку палива.

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Джерело: https://www.axios.com/2026/09/20/trump-zelensky-meeting-russia-ukraine-war-talks
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