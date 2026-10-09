Дональд Трамп оголосив нових «ворогів»: хто тепер пішов проти його волі

Президент США Дональд Трамп розпочав масштабну лінгвістичну реформу в американському державному апараті, спрямовану проти загальноприйнятого визначення сучасних цифрових технологій. Американський лідер публічно засудив використання звичного словосполучення "штучний інтелект" (Artificial Intelligence / AI), безальтернативно замінивши його на власну версію — "суперінтелект" (Super Intelligence / SI).

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Відповідну заяву очільник Білого дому оприлюднив на своїй персональній сторінці в мережі Truth Social, де висловив вкрай радикальну позицію щодо тих, хто відмовляється підтримувати його нову філологічну ініціативу.

"Адміністрація вважатиме "ворогами" тих, хто використовує назву Artificial Intelligence замість Super Intelligence", — цитують медіа жорстке попередження Трампа, який назвав абревіатуру SI значно точнішою та закликав зробити її безальтернативною нормою повсякденного вжитку.

Цьому емоційному допису передували цілком офіційні кроки на законодавчому рівні. Наприкінці вересня американський президент скріпив своїм підписом спеціальний указ, який запроваджує суворий термінологічний контроль для чиновників. Документ зобов'язує абсолютно всі федеральні відомства, міністерства та державні органи влади повністю викреслити словосполучення "штучний інтелект" з офіційного обігу. Відтепер у будь-яких урядових повідомленнях, пресрелізах та внутрішній документації має фігурувати виключно SI.

У Білому домі таку радикальну зміну понять аргументують тим, що сучасний софт і нейромережі вже давно переросли етап простого копіювання людських функцій, перетворившись на інструмент масштабного розширення інтелектуального потенціалу людства.

Варто зауважити, що на нинішньому етапі Трамп прагне реформувати саме державний сектор комунікацій, а не запроваджувати тотальні заборони для бізнесу. Нові правила не поширюються на приватні корпорації, незалежних розробників чи ІТ-індустрію, де формулювання Artificial Intelligence досі залишається базовим стандартом. Окрім цього, у своєму маніфесті президент США так і не конкретизував, чи передбачено реальні юридичні чи адміністративні санкції для тих осіб чи медіа, яких він спересердя таврував "ворогами" за використання старої назви.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила текст декларації про безпеку штучного інтелекту, який американський лідер тепер офіційно наказав іменувати "суперінтелектом".