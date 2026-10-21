Дрони ЗСУ зупинилися: стало відомо, хто у США розпорядився обмежити Starlink для України

Засновник SpaceX Ілон Маск погодився обмежити роботу супутникової системи Starlink, яку використовують українські військові, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з ситуацією.

Starlink на фронті. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, обмеження торкнулися швидкості та можливості підключення українського обладнання до супутникової мережі. Це створило проблеми для окремих типів бойових безпілотників, а також дронів, які застосовуються для перехоплення повітряних цілей.

Джерела WSJ стверджують, що наслідки рішення викликали стурбованість у Києві та розгубленість серед представників адміністрації США. При цьому обставини запровадження обмежень залишаються предметом розбіжностей: деякі американські чиновники вважають, що Маск діяв самостійно, тоді як інший співрозмовник видання повідомив про його контакти з високопоставленими представниками адміністрації до зміни умов доступу.

За даними WSJ, після того, як інформація про обмеження стала публічною, Маск і Трамп обговорили ситуацію по телефону. Видання також пов'язує загострення навколо супутникового зв'язку із невдоволенням американського президента українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.

Трамп раніше критикував такі атаки, стверджуючи, що вони сприяють зростанню цін на енергоносії. Однак наявність прямого зв'язку між цією критикою та обмеженнями Starlink сама по собі не доводить, що рішення ухвалювалося з метою покарати Київ.

Для України супутниковий зв'язок має важливе значення: він забезпечує передачу даних та підтримує роботу військових підрозділів в умовах війни. Тому навіть часткове обмеження доступу може ускладнити виконання окремих завдань, особливо там, де альтернативні канали зв'язку недоступні.

Водночас, наведені виданням відомості не дозволяють стверджувати, що вся мережа Starlink на території України була відключена. Масштаб обмежень та їх подальші наслідки потребують окремого уточнення.

Ситуація знову порушила питання щодо залежності українських військових можливостей від приватної технологічної інфраструктури та рішень, які приймаються за межами України.

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