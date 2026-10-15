Дружина відмовила його від помилки: чоловік виграв у лотерею 250 тисяч доларів

Звичайна сімейна розмова допомогла жителю США не відмовитися від чисел, які зрештою принесли йому 250 тисяч доларів. Чоловік зізнався, що перед черговим розіграшем лотереї замислювався над зміною своєї звичної комбінації, але дружина переконала його продовжувати грати.

Лотерейний квиток може несподівано змінити життя людини. Фото: ChiniGaray / Pixabay

Числа, пов'язані з родиною

Джеймс Мослі з міста Гай-Шолс у Північній Кароліні розповів представникам місцевої лотереї, що роками використовував одні й ті самі числа. Приблизно за три тижні до розіграшу він подумав, що настав час відмовитися від цієї звички. Однак дружина порадила йому не поспішати зі змінами.

Мослі прислухався до її слів і придбав квиток зі своєю звичною комбінацією. Числа були пов'язані з днями народження членів його родини. Квиток чоловік купив у магазині в місті Даллас.

Виграш виявився у п'ять разів більшим

Під час розіграшу чоловік вгадав п'ять чисел. Це принесло йому базовий приз у розмірі 50 тисяч доларів. Проте завдяки множнику 5X виграш зріс до 250 тисяч доларів.

Коли Мослі дізнався про результат, він зателефонував дружині, щоб поділитися новиною. Однак вона спочатку не повірила чоловікові й навіть попросила його не обманювати її. Така реакція стала зрозумілою: отримати настільки значний виграш завдяки звичним числам було справжньою несподіванкою.

На що переможець витратить гроші

За словами Мослі, частину отриманих коштів він планує спрямувати на ремонт і оновлення власного будинку. Таким чином, порада дружини не змінювати звичну комбінацію завершилася для родини значним грошовим виграшем.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що жінка виграла 2 мільйони доларів і вдала, що нічого не сталося