«Дурні люди»: Трамп пояснив, чому відмовився тиснути на Путіна санкціями

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу прихильників посилення санкцій проти Росії. Американський лідер назвав їх "дурними людьми", заявивши, що економічний тиск на Москву міг завадити звільненню громадянина США Стівена Хаббарда з російської в'язниці.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Дурні люди хотіли, щоб я ввів санкції проти Росії", — заявив Трамп під час виступу.

За його словами, російська сторона лише сміється з подібних обмежень, а їх запровадження могло ускладнити переговори про звільнення американця.

Президент пояснив свою позицію тим, що одночасно просити Володимира Путіна відпустити громадянина США та запроваджувати проти Росії нові санкції було б нелогічно. "Можете собі уявити?", — звернувся він до присутніх.

74-річний пенсіонер та колишній учитель з американського штату Мічиган опинився в руках російських військових в Україні у квітні 2022 року. Російський суд звинуватив його в участі у бойових діях на боці України як найманець. Влада США визнала Хаббарда незаконно утримуваним.

Американець вийшов на волю 21 жовтня під час візиту спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа до Санкт-Петербурга. Сам президент стверджував, що попередньо попросив Путіна звільнити Хаббарда під час телефонної розмови. При цьому Трамп окремо наголосив, що не йшлося про обмін ув'язненими.

У Кремлі визволення американця пояснили гуманітарними міркуваннями.

Історія Хаббарда стала для Трампа аргументом на користь переговорів із Москвою без додаткового тиску на санкції. Однак його заяви знову порушують питання про те, яку ціну Вашингтон готовий платити за збереження дипломатичного діалогу з Кремлем.

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