Ексглава підрозділу ЦРУ розповів, про що Трамп, Сі та Путін домовляються щодо України

Росія, Китай і США можуть мати спільний інтерес у переговорах про новий світовий порядок, побудований навколо "сфер впливу". Таку можливість припустив колишній керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом та керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

Путін, Сі та Трамп. Фото з відкритих джерел

Роберт Данненберг в ефірі "Еспресо" заявив, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін сприймають міжнародну політику через призму зон, у яких їхні країни прагнуть мати вирішальний вплив. За оцінкою Данненберга, частково схожий підхід можна простежити і в політиці Дональда Трампа.

Данненберг зазначив, що Москва розглядає Україну, країни Балтії, Польщу, Румунію та інші держави Східної Європи як території, щодо яких Росія прагне зберегти або розширити свій вплив. За його словами, Пекін дотримується подібної логіки щодо Тайваню та спірних територій у Південно-Китайському й Східно-Китайському морях.

"Тож я думаю, коли Путін і Сі зустрілися в Бішкеку, вони, ймовірно, говорили про ці концепції в найширших категоріях. Я впевнений, що Сі знову запевнив Путіна, що китайська підтримка російських військових зусиль проти України триватиме, і на неї можна розраховувати", – заявив Данненберг.

Щодо Трампа колишній співробітник ЦРУ навів приклад його політики у Західній півкулі. Зокрема, він згадав підходи США до Венесуели, Куби та відносин із країнами Південної Америки.

На думку Данненберга, саме тому тема "сфер впливу" може бути важливою під час майбутніх переговорів Трампа із Сі. Він припустив, що сторони можуть обговорювати можливість закінчення окремих конфліктів через домовленості про розподіл зон впливу, зокрема щодо України.

"І я думаю, ви можете бути впевнені, що коли Сі приїде до Вашингтона і зустрінеться з президентом Трампом пізніше цього місяця, вони говоритимуть у широких категоріях про такі концепції, як завершення воєн через домовленості про сфери впливу", — заявив колишній керівник відділу ЦРУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву Зеленського , який сказав, що Пекін має можливості вплинути на Москву та підштовхнути Путіна до переговорів.