Конгрес США ухвалив закон про "пекельні санкції" проти Росії. Президент США Трамп закон підписав, але замість вводити передбачені законом тарифи проти покупців російської нафти, кинувся домовлятися з головним покупцем – Сі. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, за підсумками чергової "червоної доріжки" перед азійським тираном, продовжено мораторій на взаємні тарифи, а ще Сі "з барського плеча" дав Трампу дві панди. У тимчасове користування.

За словами політолога, росіяни ж нарощують удари по Україні. Трамп же розказує, що "скоро буде угода".

"Президентами США були різні люди. Майже неписьменні, не дуже розумні, корумповані, але ніколи не було президентом США настільки порожнє місце, що може лише випускати якісь незрозумілі звуки, але це цілком логічно для епохи останніх днів США як світової держави", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.

Раніше "Коментарі" писали — у Кремлі заявили, що Україна нібито має "заплатити ціну" за дії останніх місяців, а російські удари по українській території є частиною цієї відповіді. Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

За словами представника Кремля, Москва має намір домогтися того, щоб у майбутньому ніхто не наважувався планувати "нищівні удари" по Росії. Пєсков фактично пов'язав продовження російських атак із діями України на російській території.

"Україні доведеться заплатити ціну", — заявив представник Кремля, стверджуючи, що наслідки для української сторони вже виявляються у вигляді ударів російської армії.



