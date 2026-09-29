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Кравцев Сергей
Конгрес США ухвалив закон про "пекельні санкції" проти Росії. Президент США Трамп закон підписав, але замість вводити передбачені законом тарифи проти покупців російської нафти, кинувся домовлятися з головним покупцем – Сі. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, за підсумками чергової "червоної доріжки" перед азійським тираном, продовжено мораторій на взаємні тарифи, а ще Сі "з барського плеча" дав Трампу дві панди. У тимчасове користування.
За словами політолога, росіяни ж нарощують удари по Україні. Трамп же розказує, що "скоро буде угода".
Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.
Раніше "Коментарі" писали — у Кремлі заявили, що Україна нібито має "заплатити ціну" за дії останніх місяців, а російські удари по українській території є частиною цієї відповіді. Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.
За словами представника Кремля, Москва має намір домогтися того, щоб у майбутньому ніхто не наважувався планувати "нищівні удари" по Росії. Пєсков фактично пов'язав продовження російських атак із діями України на російській території.