Фанат Путіна і вбивця людей в Ірані: відома співачка нещадно розгромила політику Трампа

Американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд, чиє родинне коріння пов’язане з Україною, розкритикувала президента США Дональда Трампа через його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Зірка також поставила під сумнів мотиви американського лідера у війні з Іраном.

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Своїми міркуваннями Стрейзанд поділилася в соціальній мережі Threads. Вона нагадала про російське вторгнення в Україну та звернула увагу на те, що Трамп, на її думку, продовжує демонструвати захоплення очільником Кремля.

"Трамп настільки захоплюється Путіним, навіть після його вторгнення в демократичну Україну. Чи саме тому він розпочав цю безглузду війну з Іраном?", — написала акторка.

Її допис викликав жваве обговорення в мережі. Частина користувачів підтримала критику президента США та висловила припущення, що конфлікт на Близькому Сході може бути вигідним Росії.

Зокрема, коментатори звернули увагу на можливе зростання світових цін на нафту. Оскільки продаж енергоносіїв залишається важливим джерелом доходів російського бюджету, подорожчання нафти потенційно може поліпшити фінансові можливості Москви. Водночас це припущення користувачів не доводить, що саме така мета стояла за рішеннями американської адміністрації.

Інші дописувачі висловлювали різку критику Трампа та його команди. Дехто також припустив, що війна могла відвернути увагу громадськості від інших політичних

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може розглядати завершення війни не як пошук взаємоприйнятного компромісу з Україною, а як спосіб встановити над нею контроль і обмежити її незалежність. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, аналізуючи можливі умови переговорів між Києвом, Москвою та Вашингтоном.