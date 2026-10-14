Гарантії безпеки для України зірвалися: розкрито деталі переговорів із США

Переговори України та США про гарантії безпеки після завершення війни могли зайти в глухий кут на тлі суперечок про можливі економічні поступки Росії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Як стверджує видання, під час зустрічей у Майамі минулими вихідними представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували Києву серйозніші гарантії, покликані стримати Москву від нового нападу. Обговорювалися також статус окупованих територій та перспективи вступу України до Європейського Союзу.

За даними співрозмовників газети, запропонований пакет міг виходити за межі раніше озвучених обіцянок США – зокрема щодо патрулювання українського повітряного простору американською авіацією та надання супутникової розвідки. При цьому представники України та європейських країн побоювалися, що домовленості можуть супроводжуватись територіальними поступками з боку Києва.

Ще одним спірним моментом стала ідея закупівлі російського дизельного палива. Американська сторона, за інформацією видання, розглядала економічні вигоди як можливий стимул для Кремля погодитись на припинення бойових дій. Однак один із європейських дипломатів різко відкинув подібні пояснення, назвавши їх "повним нісенітницею".

У результаті зустріч не призвела до згоди. Заплановану поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, за даними видання, відклали до покращення відносин між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Трамп в односторонньому порядку оголосив про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Зеленський, однак, заявив, що російські війська продовжують атакувати українську енергосистему.

У вівторок український президент висловив готовність до нових переговорів із американськими представниками. Крім того, він має намір звернутися до британських та європейських лідерів із закликом посилити тиск на Москву.

При цьому повідомлення про запропоновані гарантії та роль закупівель палива ґрунтуються на інформації джерел The Telegraph. Незалежне підтвердження всіх деталей переговорів у наведених даних немає, а остаточні умови можливої угоди залишаються невідомими.

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