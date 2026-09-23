HIMARS зможе вражати новий тип цілей: США замовили ракети на 1,2 млрд доларів

Американська армія уклала з Lockheed Martin контракт вартістю до 1,2 млрд доларів на виробництво нової версії ракет Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2. Вона призначена для комплексів, зокрема HIMARS, і має розширити перелік цілей, які можуть уражатися за допомогою цієї системи.

Компанія Lockheed Martin запускає ракету PrSM Increment 2 під час серпневих льотних випробувань. Фото: Армія США

Що змінилося у ракеті

Головне нововведення PrSM Increment 2 – багаторежимна головка самонаведення. Вона дозволяє ракеті працювати не тільки по нерухомих об'єктах, але і по наземних і морських цілях, що рухаються. Саме можливість ураження цілей, що рухаються, стала одним з ключових результатів останніх випробувань.

У Lockheed Martin повідомили, що другий випробувальний запуск нової модифікації відбувся у серпні. Ракету запустили з установки HIMARS. Під час випробування фахівці отримали дані щодо роботи системи у польоті, включаючи наведення на ціль. Перший політ PrSM Increment 2 відбувся у березні цього року. Додаткові випробування планується провести у 2027 році.

Ракети переходять до виробництва

Новий контракт передбачає не тільки початкові поставки. Він також включає подальше виробництво ракет та роботи з їхнього розвитку. Таким чином, PrSM Increment 2 поступово виходить із стадії розробки та льотних випробувань безпосередньо у виробництво.

Lockheed Martin також підвищує виробничі потужності. Компанія заявила про плани вчетверо наростити випуск ракет сімейства PrSM, одночасно продовжуючи роботу над такими модифікаціями.

Для HIMARS поява PrSM Increment 2 означає розширення можливостей застосування. Комплекс отримує ракету, здатну працювати з ширшим колом цілей, включаючи об'єкти, що рухаються на морі. При цьому сама система HIMARS залишається пусковою платформою, а нові можливості пов'язані насамперед із характеристиками ракети.

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