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Хто підставив Зеленського в Білому домі: Болтон назвав одне ім’я

Джон Болтон припустив, що Джей Ді Венс міг навмисно спровокувати скандал із Зеленським під час зустрічі з Трампом у Білому домі.

3 листопада 2026, 22:20
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Автор:
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Slava Kot

Публічна суперечка Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі могла бути не випадковим зривом переговорів, а заздалегідь спланованою провокацією. Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що за загостренням ситуації міг стояти віцепрезидент Джей Ді Венс.

Хто підставив Зеленського в Білому домі: Болтон назвав одне ім’я

Скандал у Білому домі: Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Свою версію подій Болтон озвучив у документальному фільмі, опублікованому на YouTube. За його словами, саме Венс міг прагнути спровокувати конфлікт під час зустрічі американського та українського лідерів 28 лютого 2025 року.

Тоді Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб обговорити подальшу військову підтримку України, перспективи завершення війни та угоду щодо використання українських природних ресурсів. Однак замість запланованих домовленостей зустріч в Овальному кабінеті завершилася гострою публічною суперечкою.

Особливо напруженою стала розмова після того, як Венс почав дорікати українському президенту нібито недостатньою вдячністю за американську допомогу. Зеленський відповідав на звинувачення, а Трамп долучився до конфлікту, критикуючи позицію українського лідера.

"Це віцепрезидент Венс, імовірно, хотів влаштувати скандал. Він міг попередньо обговорити це з Трампом, а міг і ні", — заявив Болтон. 

Колишній радник назвав наслідки зустрічі катастрофічними як для України, так і для Сполучених Штатів.

"Я вважаю, що це була катастрофа з американської точки зору, катастрофа з української точки зору, але з точки зору Трампа – його особистий тріумф. І це все й пояснює", – додав Болтон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль розглядає можливість посилення атак на Україну після виборів у США, де може програти Трамп.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=t69-TBwdul4
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