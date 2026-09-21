Інвестори чекали на хмарочос, а отримали 4 поверхи: як збудували найменший хмарочос у світі

На початку XX століття нафтовий бум привів у Техас тисячі людей та величезні гроші. 1912 року велике родовище виявили біля Буркбернетта, а сусідній Вічіто-Фолс швидко почав розвиватися. Саме на хвилі цього буму з'явилася історія однієї з найнезвичайніших будівель Америки.

Найменший хмарочос у світі - будівля Newby-McMahon Building в Вічито-Фоллс. Фото: Michael Barera / Wikimedia Commons

Обіцяли величезний хмарочос

Наприкінці 1918 року підприємець Джей Ді Макмахон вирішив збудувати у Вічіто-Фолс багатоповерхову будівлю з офісами, магазинами та квартирами. Проєкт зацікавив інвесторів, і на будівництво вдалося залучити близько 200 тисяч доларів. Однак після початку робіт Макмахон виїхав із міста.

Коли будівництво завершилося, інвестори побачили зовсім не той об'єкт, на який чекали. Замість великого хмарочоса перед ними постала чотириповерхова будівля висотою всього 40 футів, або близько 12,2 метра. Його зовнішні розміри становили приблизно 5,5 метра завдовжки і 3 метри завширшки.

Уся справа в кресленнях

Згідно з популярною версією історії, інвестори надто пізно помітили одну деталь у документації. Висота майбутньої будівлі нібито була вказана як 480 дюймів, а не 480 футів. 480 дюймів – це ті самі 40 футів, або близько 12,2 метра. Таким чином, величезний проєкт перетворився на мініатюрну споруду.

Існує легенда, що ошукані інвестори намагалися подати на Макмахона до суду, але програли, оскільки він збудував будинок відповідно до підписаних планів. При цьому авторка вихідної статті зазначає, що надійних документальних підтверджень цього судового процесу знайти не вдалося.

Від шахрайства до пам'ятки

Незважаючи на незвичайні розміри, будинок використовували різні підприємства. Пізніше він набув популярності як Newby-McMahon Building і став називатися "найменшим хмарочосом у світі". 1931 року тут сталася пожежа, після якої споруда тривалий час використовувалася нерегулярно.

Згодом будинок кілька разів хотіли знести, але місцеві жителі виступали проти. Зрештою його відновили, і сьогодні він залишається туристичною пам'яткою Вічіто-Фолс. Усередині працює антикварний магазин, а відвідувачі можуть піднятися чотирма поверхами будівлі.

При цьому багато деталей знаменитої історії залишаються спірними. Навіть джерела, що описують будівлю, зазначають, що історія про шахрайство багато в чому ґрунтується на місцевій легенді. Тому Newby-McMahon Building залишається одночасно реальним архітектурним курйозом та однією з найнезвичайніших історій Техасу.

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