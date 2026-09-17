Історичний крок: Трамп заявив про створення військової бази США біля кордонів України

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо створення постійної військової бази американської армії в Польщі. За його словами, рішення про її розміщення можуть оголосити найближчим часом.

Трамп заявив про базу США у Польщі

Дональд Трамп 17 вересня у своїй соцмережі Truth Social написав про можливість створити військову базу у сусідній до України Польщі. Американський лідер подякував президенту Польщі Каролю Навроцькому та назвав можливе створення бази "історичним кроком".

"Завдяки рішучому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто значного прогресу у справі створення бази армії США в Польщі", – написав Трамп.

Польща вже тривалий час домагається посилення постійної присутності американських військових на своїй території. У червні 2026 року міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Вашингтон розглядає польську пропозицію щодо постійної американської військової присутності. А вже 16 вересня, Навроцький заявив, що Польща перебуває напередодні реалізації рішення про перехід американської військової присутності до постійного формату. Крім того, американські військові вже перебувають у Польщі на ротаційній основі.

Польща має спільний кордон з Україною, тому поява постійної американської військової бази на її території матиме значення для безпекової архітектури східного флангу НАТО. Водночас конкретне місце розташування та параметри майбутньої бази наразі залишаються невідомими.