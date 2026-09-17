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Історичний крок: Трамп заявив про створення військової бази США біля кордонів України

Дональд Трамп анонсував створення постійної військової бази США в Польщі.

17 вересня 2026, 22:25
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо створення постійної військової бази американської армії в Польщі. За його словами, рішення про її розміщення можуть оголосити найближчим часом.

Історичний крок: Трамп заявив про створення військової бази США біля кордонів України

Трамп заявив про базу США у Польщі

Дональд Трамп 17 вересня у своїй соцмережі Truth Social написав про можливість створити військову базу у сусідній до України Польщі. Американський лідер подякував президенту Польщі Каролю Навроцькому та назвав можливе створення бази "історичним кроком".

"Завдяки рішучому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто значного прогресу у справі створення бази армії США в Польщі", – написав Трамп.

Польща вже тривалий час домагається посилення постійної присутності американських військових на своїй території. У червні 2026 року міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Вашингтон розглядає польську пропозицію щодо постійної американської військової присутності. А вже 16 вересня, Навроцький заявив, що Польща перебуває напередодні реалізації рішення про перехід американської військової присутності до постійного формату. Крім того, американські військові вже перебувають у Польщі на ротаційній основі.

Польща має спільний кордон з Україною, тому поява постійної американської військової бази на її території матиме значення для безпекової архітектури східного флангу НАТО. Водночас конкретне місце розташування та параметри майбутньої бази наразі залишаються невідомими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі пригрозили Польщі війною: скільки днів Москва дає Варшаві.



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Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
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