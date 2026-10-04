Їй було понад 500 років: знаменита морська арка на Гаваях раптово зникла в океані

Морська арка Холей, яка понад п'ять століть формувала краєвид узбережжя Гаваїв, обвалилася в Тихий океан. Природна пам'ятка заввишки близько 27 метрів розташовувалася в Національному парку вулканів на південному узбережжі Великого острова.

Морська арка Hōlei на узбережжі Гаваїв - природна пам'ятка, яка згодом зникла через обвалення скелі. Фото: NPS Natural Resources / Wikimedia Commons

Арка пережила понад 500 років

За даними Служби національних парків США, Холей сформувалася приблизно 550 років тому. Її створив потік лави під час виверження одного з вулканів острова. Згодом хвилі та природні процеси поступово змінювали скелю, сформувавши характерне кам'яне склепіння.

Точний момент обвалення встановити не вдалося. У Національному парку повідомили, що 23 вересня арка ще залишалася на своєму місці. У цей період парк тимчасово закрили через тропічний шторм Ноло. Коли територію знову відкрили 28 вересня, від знаменитої пам'ятки вже нічого не залишилося.

Її зникнення було неминучим

Попри вражаючий вік, Холей не могла існувати вічно. У Національному парку вулканів пояснювали, що морські арки є тимчасовими утвореннями. Постійний вплив хвиль поступово руйнує скелі, а м'якші породи стираються швидше за твердіші. Цей процес називають диференціальною ерозією.

Фахівці давно знали, що арка зрештою обвалиться в море, хоча визначити конкретну дату було неможливо. Водночас зникнення однієї пам'ятки не означає кінця природного процесу: у міру відступу скелі можуть формуватися нові арки.

У Національному парку назвали Холей особливим місцем для багатьох відвідувачів. Туристів також закликають триматися подалі від нестабільних країв скель, адже вони можуть становити небезпеку.

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