Кремль робить ставку на Трампа: які угоди з Росією можуть змінити хід війни

Спроби Кремля налагодити стосунки з Дональдом Трампом розпочалися задовго до його приходу у велику політику. Як пише Foreign Affairs, російські бізнесмени, пов'язані з оточенням Володимира Путіна, роками шукали можливості співпраці з американським підприємцем, розраховуючи на довгострокову віддачу від цих контактів.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Одним із помітних епізодів стало проведення конкурсу "Міс Всесвіт" у Москві у 2013 році за участю родини Агаларових. Пізніше, під час президентської кампанії в США у 2016 році, Росія втручалася в американський виборчий процес, прагнучи нашкодити кампанії Гілларі Клінтон.

Сьогодні особливу увагу привертають можливі економічні домовленості між Москвою та американськими структурами. Серед обговорюваних напрямів – продаж зарубіжних активів "Лукойлу", перспективи "Північного потоку – 2" та участь російського капіталу в проектах виробництва зрідженого природного газу на Алясці. Реалізація подібних ініціатив могла б забезпечити Росії додаткові доходи, які потенційно збільшують її фінансові можливості в умовах війни.

Для України ризики пов'язані не лише з економічними домовленостями, а й із можливими змінами американської військової допомоги. Європейські партнери намагаються компенсувати прогалини, а український оборонний сектор прискорює розробку нових безпілотників та інших засобів поразки.

У той же час, політичний курс Вашингтона не обов'язково залишиться незмінним. Зміна розстановки сил у Конгресі США після проміжних виборів може вплинути на рішення щодо підтримки України та посилити парламентський контроль над діями адміністрації.

Трамп відомий здатністю різко змінювати громадські позиції, тому довгострокові розрахунки Москви стійке співробітництво із нею пов'язані з невизначеністю.

Для Києва ключовими факторами залишаються збереження міжнародної підтримки, розвиток власних військових технологій та здатність адаптуватися до змін на фронті. Розрахунок Кремля на довготривалу сприятливу політичну кон'юнктуру США ще гарантує Росії бажаного результату.

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