Кривава бійня в початковій школі: 16-річний підліток убив трьох дітей та працівника закладу

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Недилько Ксения
У місті Бенд, що в американському штаті Орегон, сталася жахлива стрілянина на території початкової школи Silver Rail Elementary. Жертвами збройного нападу стали троє малолітніх вихованців закладу віком п'ять, вісім та 11 років, а також 54-річний шкільний співробітник. Окрім того, лікарі наразі виборюють життя ще однієї семирічної дитини та педагога, які дістали критичні поранення. Криза розгорнулася у четвер, 15 жовтня, у розпал навчального дня.
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За даними правоохоронних органів, зловмисником виявився 16-річний підліток. Проте розвинути масштабну трагедію йому завадила рішуча відсіч цивільних осіб.
Коли офіцери поліції дісталися місця трагедії, нападник уже був мертвий. Наразі мотиви підлітка залишаються цілковитою таємницею для слідства. Детективи також намагаються з'ясувати, чи мав він якісь особисті зв'язки з цією початковою школою або її учнями. У зв'язку з трауром та проведенням невідкладних слідчих дій, у п'ятницю, 16 жовтня, заняття в усіх закладах освіти місцевого округу були офіційно скасовані.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Харківщині у житловому будинку було розстріляно п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Нападника знайшли та обрали запобіжний захід.