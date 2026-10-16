Кривава бійня в початковій школі: 16-річний підліток убив трьох дітей та працівника закладу

У місті Бенд, що в американському штаті Орегон, сталася жахлива стрілянина на території початкової школи Silver Rail Elementary. Жертвами збройного нападу стали троє малолітніх вихованців закладу віком п'ять, вісім та 11 років, а також 54-річний шкільний співробітник. Окрім того, лікарі наразі виборюють життя ще однієї семирічної дитини та педагога, які дістали критичні поранення. Криза розгорнулася у четвер, 15 жовтня, у розпал навчального дня.

Ілюстративне фото

"Перші екстрені виклики надійшли близько 13:00 за місцевим часом, — повідомили представники департаменту поліції, описуючи перші хвилини хаосу, коли нападник почав реалізовувати свій задум. — Стрілець спочатку відкрив вогонь по транспортному засобу біля будівлі, після чого увірвався всередину приміщення".

За даними правоохоронних органів, зловмисником виявився 16-річний підліток. Проте розвинути масштабну трагедію йому завадила рішуча відсіч цивільних осіб.

"Підліток також загинув, — констатували слідчі, розкриваючи деталі нейтралізації стрільця до приїзду спецпризначенців. — Його застрелив один із очевидців події, який кинувся наздогін за озброєним юнаком безпосередньо у корпус школи".

Коли офіцери поліції дісталися місця трагедії, нападник уже був мертвий. Наразі мотиви підлітка залишаються цілковитою таємницею для слідства. Детективи також намагаються з'ясувати, чи мав він якісь особисті зв'язки з цією початковою школою або її учнями. У зв'язку з трауром та проведенням невідкладних слідчих дій, у п'ятницю, 16 жовтня, заняття в усіх закладах освіти місцевого округу були офіційно скасовані.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Харківщині у житловому будинку було розстріляно п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Нападника знайшли та обрали запобіжний захід.