Купивши коробки на розпродажі, чоловік завмер від побаченого: усередині виявилися бойові гранати

Купівля коробок на розпродажі майна обернулася несподіваною знахідкою для мешканця американського міста Остін, штат Техас. Розбираючи придбані речі, чоловік виявив усередині предмети, схожі на гранати часів Другої світової війни. На місце викликали поліцію, а потім — фахівців зі знешкодження вибухових пристроїв.

Ілюстрація до новини про виявлення бойових гранат часів Другої світової війни серед речей на розпродажі у США. Фото: geralt / Pixabay

Небезпечна знахідка віком близько 80 років

Як повідомила Асоціація поліції Остіна, правоохоронці отримали незвичайний виклик після того, як місцевий мешканець виявив підозрілі предмети серед куплених речей. Сапери, що прибули, підтвердили, що йдеться про діючі гранати, які могли становити серйозну небезпеку.

Загалом фахівці виявили шість боєприпасів. Для перевірки використовували рентгенівське дослідження, що дозволило оцінити стан знахідки. Незважаючи на вік, гранати залишалися боєздатними, тому працівники діяли з особливою обережністю.

Співробітники поліції забезпечили безпеку на місці події, встановили периметр і не допускали наближення сторонніх, поки сапери займалися небезпечними предметами. Згодом гранати безпечно вилучили та вивезли.

Чому старі боєприпаси залишаються небезпечними

В Асоціації поліції Остіна наголосили, що робота з боєприпасами, які пролежали близько 80 років, потребує високої кваліфікації. Їхній стан і стійкість можуть бути непередбачуваними, тому навіть предмети, що зовні добре збереглися, не можна вважати безпечними.

Американські правоохоронці також нагадали, що старі гранати, артилерійські снаряди та інші військові боєприпаси не можна чіпати чи переміщати самостійно. Якщо людина виявила підозрілий предмет, необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про це екстрені служби.

У цьому випадку пригода завершилася без постраждалих. За інформацією поліції, кримінальне розслідування не ведеться, а покупця не звинувачували у скоєнні злочину.

Історія стала нагадуванням про те, що навіть звичайна купівля старих речей може обернутися небезпечною ситуацією, якщо серед старого майна випадково виявилися боєприпаси.

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