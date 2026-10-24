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Маск заявив про відмивання американської допомоги Україні: куди йдуть гроші

Американський мільярдер стверджує, що частина коштів, виділених Києву, нібито повертається до США через схеми відмивання та використовується для політичних кампаній

24 жовтня 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

Відомий американський бізнесмен Ілон Маск виступив із гучною заявою щодо американської фінансової допомоги Україні. Бізнесмен припустив, що частина коштів американських платників податків може повертатися до Сполучених Штатів через механізми відмивання грошей, а потім спрямовуватися на фінансування політичних кампаній.

Маск заявив про відмивання американської допомоги Україні: куди йдуть гроші

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

На думку Маска, така схема може пояснювати, чому окремі американські політики, як він висловився, приділяють Україні більше уваги, ніж інтересам власної країни. Таким чином мільярдер поставив під сумнів мотиви політиків, які підтримують подальшу допомогу Києву.

Водночас у поширеній заяві Маск не назвав конкретних посадовців, компаній чи фінансових операцій, які могли б підтвердити його слова. Також він не навів документів або результатів розслідувань, що засвідчували б переказ американської допомоги на політичні кампанії у США.

Тому його твердження наразі слід розглядати саме як звинувачення, а не як встановлений факт. Для підтвердження подібних заяв необхідні конкретні докази, перевірка фінансових потоків і висновки компетентних органів.

Питання контролю за використанням коштів, виділених Україні, залишається важливим для американського суспільства, адже фінансова підтримка Києва регулярно стає предметом політичних дискусій у США. Заяви впливових публічних осіб можуть посилювати ці суперечки, однак самі по собі не доводять наявності незаконних схем.

Наразі ключове питання полягає в тому, чи будуть оприлюднені матеріали, здатні підтвердити наведені Маском твердження. Без таких даних робити висновки про відмивання допомоги або фінансування політичних кампаній коштом цих грошей передчасно.

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