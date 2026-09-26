Майже $400 млн для України, але з неприємним нюансом: що так і не увійшло до нового пакету США

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір повністю використати близько $400 млн, виділених Конгресом на військову допомогу Україні. При цьому новий пакет не передбачає постачання ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

США. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про кошти в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), які схвалив американський Конгрес наприкінці 2025 року. За даними Reuters, до початку поточного тижня адміністрація вже уклала контракти приблизно на $307 млн. Це означає, що основна частина коштів отримала юридичні зобов'язання і не повинна бути анульована.

Ще близько $93 млн планується оформити до 30 вересня – закінчення фінансового року у США. Таким чином Вашингтон має намір закріпити весь передбачений обсяг фінансування у встановлені Конгресом терміни. Перші постачання, за даними джерел, уже розпочалися у вересні.

Серед передбаченої допомоги – озброєння, обладнання та запасні частини для бронетехніки. Проте співрозмовники Reuters окремо наголосили на відсутності ракет-перехоплювачів для Patriot.

Це особливо чутливий момент на тлі російських атак, що тривають, по території України з використанням безпілотників і ракет. Потреба Києва у додаткових засобах ППО залишається одним із ключових питань військової підтримки. У вересні українська сторона повідомляла про плани отримати близько 1000 ракет Patriot за сприяння партнерів.

При цьому частина поставок за вже укладеними контрактами може тривати значно довше за поточний фінансовий рік: Reuters повідомляє, що окремі поставки очікуються аж до жовтня 2029 року. Таким чином, виділені Конгресом кошти буде використано, але їх склад не включає ракети Patriot.

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