Меланія Трамп готує незвичайну зустріч: для чого звуть у США представників РФ та України

Перша леді США Меланія Трамп має намір організувати зустріч представників Росії та України у Білому домі. Про це 3 листопада повідомила прес-служба американської адміністрації. У заяві наголошується, що дружина президента Дональда Трампа особисто ініціювала контакти між двома країнами, які продовжують війну.

Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел

У Білому домі назвали цю ініціативу незвичайним дипломатичним кроком і заявили, що Меланія Трамп уже добилася припинення вогню в Олешках та прилеглому районі Херсонської області. Подробиці домовленостей, їх умови та механізм контролю над дотриманням режиму тиші в опублікованому повідомленні не розкриваються.

Очікується, що у четвер, 5 листопада, перша леді виступить у Білому домі із заявою про припинення вогню в Олешках. Початок промови запланований на 11:00 за східним часом США, або 19:00 за московським часом.

Сам факт можливого контакту представників Москви і Києва за участю Меланії Трамп привертає особливу увагу на тлі бойових дій, що тривають, і дипломатичних спроб знайти шляхи завершення конфлікту. При цьому Білий дім наразі не назвав імена учасників майбутньої зустрічі та не уточнив, на якому рівні будуть представлені Росія та Україна.

Раніше Меланія Трамп назвала гуманітарну місію в Олешках успішною і подякувала обом сторонам за співпрацю. Вона висловила сподівання, що цей досвід зможе стати основою більш стійкого світу.

Тепер головне питання – чи переросте ініціатива першої леді у повноцінний переговорний процес, чи залишиться окремим гуманітарно-дипломатичним епізодом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Меланія Трамп зробила важливу заяву про евакуацію з Олешок: що відомо про гуманітарну місію.



