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"Ми домовимося" більше не працює: у США жорстко рознесли миротворчі зусилля Трампа

Американський республіканець заявив, що Москва могла сприйняти політику Вашингтону як слабкість, а ставка на особисті домовленості не дала очікуваного результату

29 вересня 2026, 12:50
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Клименко Елена








Американський політик-республіканець Борис Пінкус різко розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до міжнародної політики та його взаємодію з лідерами Росії та Китаю. На думку Пінкуса, Москва могла сприйняти обережність Вашингтону як прояв слабкості, що, за його оцінкою, позначилося на подальшій ескалації війни проти України.

"Ми домовимося" більше не працює: у США жорстко рознесли миротворчі зусилля Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пінкус звернув увагу на публічний формат зустрічей Трампа із закордонними лідерами. Він порівняв урочистий прийом Сі Цзіньпіна з торішньою зустріччю американського президента з Володимиром Путіним на Алясці. На його думку, такі дипломатичні сигнали можуть мати значення для авторитарних режимів.

"Критики кажуть: не порівнюй ти Путіна з цим. А чому не порівнюю? Вони друзі, вони складають одну й ту саму вісь зла", — заявив Пінкус.

Республіканець вважає, що після зустрічі із Сі Цзіньпіном Пекін не отримав від Вашингтона достатньо жорстких сигналів щодо війни Росії проти України. Він пов’язує це з тим, що Кремль, за його оцінкою, продовжує нарощувати тиск на українські міста. 

"Ця вісь сьогодні йде в атаку, відкриту атаку. Ми почали наш ефір із того, що відбувається сьогодні в Києві, у Харкові, в інших містах України, у Дніпрі. Чому? Тому що ця вісь відчула слабкість Заходу, насамперед Трампа", — сказав політик. 

Окремо Пінкус розкритикував ставку американської адміністрації на особисті домовленості з лідерами інших держав. На його думку, такий підхід не гарантує результату у відносинах із керівниками Росії, Китаю та інших авторитарних держав.

"Мир, заснований на угоді, і розрахунок Трампа на особисті контакти — це помилковий підхід. “Мій друг”, “він для мене найкращий”, “ми домовимося” — це не працює", — заявив Пінкус. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готуватися до нової хвилі масованих ударів по українській критичній інфраструктурі взимку. Ймовірно, Москва накопичує ракетний ресурс, щоб у майбутньому атакувати об’єкти енергетики, тепло- та водопостачання. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Ng_CF7m3g5g
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