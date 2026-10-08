Митники помітили дивну опуклість: у білизні чоловіка знайшли 10 живих птахів

Незвичайна знахідка очікувала американських митників під час перевірки пасажира, який прибув із Гавани до Маямі. Чоловік намагався провезти через кордон живих птахів, сховавши їх під одягом. Під час огляду правоохоронці виявили одразу 10 пернатих.

Ілюстративне фото: Міжнародний аеропорт Маямі, куди прибув пасажир із живими птахами. Автор: N509FZ / Wikimedia Commons

Підозрілий пасажир

Інцидент стався 4 жовтня в міжнародному аеропорту Маямі. Пасажир прибув рейсом із Гавани та під час проходження митного контролю потрапив на додаткову перевірку. У своїй декларації він зазначив, що не перевозить тварин або представників дикої природи.

Проте співробітники митної служби звернули увагу на дивну опуклість у районі талії та таза. Під час особистого огляду з'ясувалося, що чоловік сховав під одягом шість пластикових трубок. Вони були обмотані стрічкою, а отвори закриті чорною сіткою.

Птахи в білизні

Трубки знаходилися у спеціальних чорних кишенях, пришитих до білизни пасажира. Усередині митники виявили загалом 10 живих птахів. Серед них були вісім жовтолицих трав'янок і два сині кардинали. Останні належать до видів, захищених американським законодавством.

За даними слідства, подібних птахів можуть незаконно ввозити до США для продажу як домашніх тварин або участі у співочих змаганнях. Чоловік заявив, що пернаті призначалися для його особистого використання, після чого скористався правом не відповідати на запитання.

Пасажир не мав необхідних документів і дозволу на ввезення птахів. Прокуратура рекомендувала встановити заставу в розмірі 25 тисяч доларів. Подальший розгляд справи має визначити юридичні наслідки незвичайної спроби перевезення тварин.

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