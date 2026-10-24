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Напруженість між Трампом та Зеленським не перешкода: як ЦРУ почало допомагати Києву у війні

Американська розвідка продовжує підтримувати Україну, а її таємні дії проти Москви, за словами джерел, стали ще активнішими

24 жовтня 2026, 12:45
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Кравцев Сергей

Центральне розвідувальне управління США продовжує допомагати Україні протистояти російській агресії, незважаючи на загострення відносин між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. За інформацією The Atlantic, американська спецслужба не лише зберігає взаємодію з українськими розвідниками, а й посилює секретні операції проти Росії.

Напруженість між Трампом та Зеленським не перешкода: як ЦРУ почало допомагати Києву у війні

ЦРУ. Фото: з відкритих джерел

Особливого значення у цій роботі видання надає директору ЦРУ Джону Реткліффу. Він одночасно консультує президента США, чиї відносини з українським керівництвом залишаються напруженими, і очолює відомство, яке відіграє важливу роль в обороні України.

Співрозмовник журналу, який працює в розвідувальній сфері в країнах Балтії і співпрацює з американською стороною, заявив, що операції ЦРУ проти Росії стали "набагато агресивнішими", ніж за Джо Байдена. Нинішні та колишні представники розвідувальних служб США, Європи та України, цитовані виданням, характеризують Реткліффа як чиновника, який розуміє масштаби російської загрози для України, Сполучених Штатів та їхніх союзників.

У публікації також нагадують про поїздку Реткліффа до Москви у серпні. Там він зустрівся з представниками російських спецслужб та виклав оцінку ЦРУ щодо ситуації на фронті. За даними джерел, американська розвідка дійшла висновку, що жодна зі сторін не досягла вирішальної перемоги: Росія не змогла суттєво просунутися, а Україна не повернула всі зайняті території.

Автор статті припускає, що Реткліфф міг донести до Володимира Путіна важливий сигнал: досягнення заявлених цілей війни може бути неможливим. На думку журналіста, досвід директора ЦРУ та доступ до інформації про бойові дії давали йому особливі можливості для такої розмови.

У вересні Реткліфф, як повідомляє видання, проінформував Зеленського про свою подорож до Москви під час зустрічі в Ірландії. Американський чиновник стверджував, що зустріч відбулася випадково, проте вона показала, що сторони здатні підтримувати прямий та відвертий діалог.

Водночас The Atlantic наголошує: якби Трамп розпорядився припинити розвідувальну підтримку України, Реткліфф виконав би президентське рішення. Тому продовження співпраці залежить не лише від позиції ЦРУ, а й від політичних рішень Білого дому.

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Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/10/ukraine-russia-trump-john-ratcliffe/689090/
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