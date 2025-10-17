Не відступить від своїх методів: озвучено тривожний момент розмови Трампа з Путіним

Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася незадовго до приїзду президента Володимира Зеленського до Вашингтона. У коментарі для 24 Каналу директор із комунікацій Українського конгресового комітету Америки (УККА) Андрій Добрянський зазначив, що поки не варто серйозно сприймати заяву Трампа про можливу зустріч із кремлівським лідером — ситуація ще може змінитися.

Фото: з відкритих джерел

На думку Добрянського, навіть попри озвучену ініціативу про переговори у Будапешті, не слід робити поспішних висновків, поки немає підтвердженого факту зустрічі.

"Я переконаний, що Трампа чекає непроста розмова із Зеленським. Не виключаю, що з’являться нові сигнали щодо поставок далекобійних ракет, зокрема Tomahawk, які можуть змінити перебіг війни", — зауважив представник УККА.

Він також припустив, що сам Трамп прагне мати політичний вплив на Кремль. За словами Добрянського, удари України по російській нафтопереробній інфраструктурі могли створити передумови для такого діалогу, яким Трамп намагається скористатися, аби нав’язати власну ініціативу перемовин.

Така позиція, на думку експерта, дає Трампу відчуття контролю над геополітичною ситуацією.

Водночас він упевнений, що США не залишать Україну без підтримки — у Білому домі розуміють стратегічну вагу передачі сучасного озброєння та розвідувальних даних, зокрема далекобійних ракет Tomahawk.

Як вже писали "Коментарі", напередодні зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Вашингтоні, Київ готує нову ініціативу співпраці зі США у сфері оборонних технологій.