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Не впізнаю країну, яку так любив: у США зробили жорстку заяву про катастрофічну діяльність Трампа

На передвиборчому мітингу в Міссісіпі експрезидент США розкритикував економічну політику Трампа, його ставлення до мит і масштабні особисті проєкти

2 листопада 2026, 15:30
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Клименко Елена

Колишній президент США Білл Клінтон різко розкритикував Дональда Трампа, звинувативши його в егоцентризмі, управлінській некомпетентності та ухваленні рішень, які, на його думку, шкодять американцям. Про це він заявив під час передвиборчого мітингу на підтримку кандидата до Сенату від штату Міссісіпі.

Не впізнаю країну, яку так любив: у США зробили жорстку заяву про катастрофічну діяльність Трампа

Фото: з відкритих джерел

Клінтон наголосив, що політики мають дбати про добробут громадян і створювати умови для гідного життя. Однак, за його оцінкою, такі пріоритети далекі від інтересів нинішнього президента. Експрезидент зізнався, що іноді ледве впізнає країну, яку любить, і навів приклади того, що назвав "его-проєктами" Трампа.

Зокрема, він згадав ідею будівництва парку над мостом, який, за його словами, може закрити вид на Вашингтонський національний цвинтар. Клінтон зауважив, що реалізація такого задуму коштуватиме значних грошей, адже Трамп прагне зробити проєкт масштабнішим за аналоги.

Окремо колишній президент розкритикував економічну політику Трампа та його захоплення митами. Клінтон пригадав, що знає його близько 25 років і ще тоді пояснював: високі тарифи на імпорт не означають автоматичного наповнення бюджету. Витрати на мита зрештою закладаються у вартість товарів, яку сплачують американські споживачі. 

"А він, як і зараз, не чув того, що не хотів чути", — зазначив Клінтон.

Також експрезидент пов’язав зростання цін на бензин із недостатньо продуманою, на його думку, атакою на Іран. Серед інших прикладів він згадав ідею перейменування Кеннеді-центру після його ремонту за президентства Трампа.

Підсумовуючи свою критику, Клінтон заявив: "Трамп думає здебільшого про себе".

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія збільшує частку реактивних безпілотників у своїх повітряних атаках по Україні. Однією з причин цього військовий експерт Павло Нарожний назвав доступ до турбореактивних двигунів, які Москва отримує з Китаю.



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