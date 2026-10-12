"Не все добре у його королівстві": політолог розкрив правду про неминуче фіаско Трампа



















У Конгресі США посилюється критика рішень президента Дональда Трампа щодо російських енергоносіїв. Сенатори від Республіканської та Демократичної партій виступили проти імпорту російського дизельного пального, нагадавши адміністрації про законодавчі обмеження. Політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому цей конфлікт може мати політичні наслідки для Білого дому та важливе значення для України.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За його словами, семеро сенаторів від обох партій зробили спільну заяву, у якій вказали на суперечність між рішенням адміністрації Трампа та чинними обмеженнями. Вони також звернули увагу на відсутність належних консультацій із Конгресом і пояснень щодо такого кроку.

Рейтерович вважає, що особливо показовою є двопартійна критика президента, адже вона демонструє невдоволення його діями навіть серед однопартійців.

"Це дуже важлива історія, оскільки вона тригерна для Трампа з точки зору його підготовки до проміжних виборів. Коли проти тебе виступають і представники своєї партії, очевидно, що не все добре у його королівстві, так би мовити, і його це дратує. Це помітно", — зазначив політолог.

На думку Рейтеровича, напруження всередині Республіканської партії може посилюватися, оскільки частина її представників дедалі відкритіше критикує політику президента. Це створює для Трампа додаткові труднощі напередодні голосування до Конгресу. Для України ситуація важлива через ризик послаблення санкційного тиску на Росію, доходи якої від експорту енергоресурсів допомагають фінансувати війну.

"Дратувати далі буде ще більше, тому що все більше і більше республіканців, розуміючи, що ситуація абсолютно критична, вже не бояться відверто про це говорити. І фактично звинувачують Трампа в тому, що Республіканська партія з великою ймовірністю програє проміжні вибори, оскільки саме політика Трампа до цього призвела", — заявив Рейтерович.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може вдатися до військової допомоги та обміну розвідувальними даними, щоб змусити Україну скоротити удари по російських об’єктах.