Немає карт, щоб пояснити свій провал: стало відомо про страшну паніку Трампа через Путіна

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою через зростання цін на дизельне пальне та намагається пояснити американцям проблеми, які виникли на тлі його політичних рішень. Невдоволення висловлюють не лише демократи, а й представники Республіканської партії та руху MAGA. Про це заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами експерта, рішення Трампа щодо так званої дизельної угоди з Росією спричинило розкол серед його політичних союзників. Проти відповідної риторики та дій президента виступили впливові республіканські сенатори й конгресмени. Критику пролунала й у середовищі MAGA: зокрема, на дії американського лідера звернула увагу Лора Лумер.

"Я б розділив Дональда Трампа й американське суспільство, американський народ", — наголосив Леонов. Він підкреслив, що невдоволення політикою президента не обмежується його опонентами з Демократичної партії.

Однією з ключових проблем для Білого дому залишається вартість дизельного пального. Як пояснив експерт, очікування, що заява про відкриття ринків для Росії сприятиме зниженню цін, не виправдалися. На ситуацію, за його словами, вплинули події на Близькому Сході, які знову підштовхнули вартість пального вгору.

"У Трампа зараз, по суті, немає карт, щоб пояснити ці проблеми", — зазначив Леонов, оцінюючи становище американського президента.

Експерт також припустив, що після виборів у США Трамп може стати більш передбачуваним у питаннях України, оскільки тиск через рейтинги Республіканської партії може послабитися. Водночас, на його думку, ризик відновлення співпраці з Росією заради бізнесових інтересів президента та його родини нікуди не зникне.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не змогла досягти вирішального перелому на фронті, тому намагається посилити тиск на Україну масованими повітряними атаками. За оцінками аналітиків, Кремль розраховує пошкодити енергетичну інфраструктуру настільки, щоб напередодні зими українці залишилися без світла, тепла та води.