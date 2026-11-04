«Обидві сторони готові»: Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп знову висловився про перспективи завершення російсько-української війни та заявив, що переговорний процес може наблизитись до важливого переломного моменту. На його думку, обидві сторони конфлікту вже готові розглядати можливість домовленостей щодо припинення бойових дій. Про це американський лідер розповів у інтерв'ю Financial Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп підкреслив, що зберігає оптимізм щодо дипломатичних контактів між Києвом та Москвою та вважає досягнення угоди цілком реальним сценарієм.

"Я думаю, що обидві сторони вже готові сказати: "Давайте домовимося"", — заявив президент США.

При цьому глава Білого дому не надав конкретних подробиць, які могли б підтвердити готовність Росії та України укласти мирну угоду. Також залишається невідомим, які саме умови припинення війни вважає прийнятними для обох сторін.

Особливої уваги привертає реакція української сторони. Як зазначає Financial Times, представники української переговорної команди не поділяють оптимістичні оцінки Трампа. Це свідчить про те, що між публічними заявами американського президента та реальним сприйняттям перспектив переговорів у Києві зберігається помітна дистанція.

Під час інтерв'ю Трамп також торкнувся теми інших міжнародних конфліктів. Він порівняв ситуацію навколо України з попередніми великими війнами і заявив, що не вважає Сполучені Штати, які перебувають у стані війни з Іраном.

Заява американського президента прозвучала на тлі дипломатичних зусиль, що продовжуються, з пошуку виходу з російсько-українського протистояння. Однак саме собою бажання сторін домовитися, про яке говорить Трамп, ще не означає готовності прийняти конкретні умови миру.

Для України принциповим залишається питання утримання майбутньої угоди, гарантій безпеки та недопущення повторної російської агресії.

Поки що Вашингтон демонструє надію на швидку розв'язку, Київ зберігає обережність. І саме різниця у цих оцінках може стати однією з головних перешкод на шляху до реального припинення війни.

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