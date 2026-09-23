Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Україна та Російська Федерація виявляють обопільну зацікавленість у запровадженні локального припинення вогню, яке стосуватиметься виключно питань енергетичної безпеки та транспортування зерна. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками непублічної зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, що відбулася в Нью-Йорку.
Зустріч Рубіо і Лаврова у Нью-Йорку. Фото: росЗМІ
Американський дипломат наголосив, що досягнення навіть таких компромісів буде складним процесом, проте дипломатичний трек має певні перспективи.
За словами держсекретаря, український лідер порушував це питання під час нещодавніх дипломатичних контактів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путин виступив із низкою заяв за підсумками завершення виборчої кампанії в Росії. У своїй промові він зосередився на подяках виборцям та спробах пов'язати високу відвідуваність дільниць із підтримкою агресивної політики держави.