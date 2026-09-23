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Обмежене припинення вогню можливе: Рубіо поділився підсумками закритих переговорів з Лавровим

«Зменшити глобальну напругу»: держсекретар США заявив про зацікавленість Києва та Москви у припиненні вогню задля зерна та енергетики

23 вересня 2026, 18:09
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Недилько Ксения

Україна та Російська Федерація виявляють обопільну зацікавленість у запровадженні локального припинення вогню, яке стосуватиметься виключно питань енергетичної безпеки та транспортування зерна. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо за підсумками непублічної зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, що відбулася в Нью-Йорку.

Обмежене припинення вогню можливе: Рубіо поділився підсумками закритих переговорів з Лавровим

Зустріч Рубіо і Лаврова у Нью-Йорку. Фото: росЗМІ

Американський дипломат наголосив, що досягнення навіть таких компромісів буде складним процесом, проте дипломатичний трек має певні перспективи.

"Зрозуміло, це буде непросто, — зауважив очільник Держдепартаменту США, коментуючи журналістам ймовірність укладання локальної угоди, — але, менше з тим, інтерес до цього є у обох сторін". Він також додав, що українське керівництво раніше вже надсилало відповідні сигнали міжнародній спільноті. "Президент Зеленський, наскільки мені відомо, заявляв про це публічно", — підкреслив Рубіо.

За словами держсекретаря, український лідер порушував це питання під час нещодавніх дипломатичних контактів.

"Він говорив про це нам учора, — підтвердив американський високопосадовець, — а також, по-моєму, згадував це в інтерв'ю за останні кілька годин". Рубіо резюмував, що такий крок не означатиме повного завершення бойових дій, проте матиме вагоме значення для світу. На його думку, локальне перемир'я "може — нехай і не покласти край війні — в якійсь мірі послабити глобальну напругу, що виникла внаслідок цього конфлікту".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путин виступив із низкою заяв за підсумками завершення виборчої кампанії в Росії. У своїй промові він зосередився на подяках виборцям та спробах пов'язати високу відвідуваність дільниць із підтримкою агресивної політики держави.



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