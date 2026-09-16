Один день – й інший Вашингтон: чим вибори в США можуть обернутися для Трампа та України

Після листопадових виборів до Конгресу політичний Вашингтон може виглядати зовсім інакше. І про це вже кажуть самі американці. Наразі республіканці контролюють обидві палати, але ця перевага зовсім не виглядає незламною. Про це розповів телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко.

США. Фото: із відкритих джерел

"Якщо демократи візьмуть Палату представників, у Дональда Трампа стане набагато менше простору для маневру. Сам президент уже попереджає: перемога демократів може призвести до нових спроб його імпічменту. Але тут важливо розуміти головне, що втрата контролю над однією з палат Конгресу сама по собі не означає негайного відходу президента з Білого дому. Для імпічменту потрібні певні процедури і, зрештою, дві третини голосів Сенату для засудження та усунення", – зазначив експерт.

При цьому Сергій Дойко наголошує, що наслідки можуть бути серйозними і без цього. Контроль демократів над Палатою потягне більше розслідувань, більше політичного тиску на адміністрацію та набагато жорсткіше протистояння між Білим домом та Конгресом.

"І для України ці вибори також далеко не внутрішня справа США. 3 листопада американці обиратимуть не лише своїх конгресменів, а частково на цих виборах визначатиметься і простір для подальшої американської політики щодо України. Реальної допомоги Україні, а не заяв та зволікань", – зазначив експерт.

На його думку, у Трампа зараз непроста політична ситуація: рівень його схвалення тримається приблизно на позначці 40%, а війна з Іраном, ціни на енергоносії та наслідки зовнішньополітичних криз прямо позначаються на настроях американських виборців. І не на краще.

При цьому Сергій Дойко звертає увагу, що після розмов з американським політичним консультантом Юрієм Ванетиком він дійшов висновку, що існує цікавий парадокс, як, до речі, самі американці говорять: підтримка України в Конгресі в багатьох питаннях зберігається по обидва боки партійного бар'єру. Тому потенційна перемога демократів або більш збалансований Конгрес може означати посилення тиску на Росії, продовження санкційної політики та збільшення фінансової та військової допомоги Києву.

"Але є й зворотний бік. Це треба також розуміти. Якщо республіканці втратить позиції надто різко, всередині Республіканської партії можуть посилитися ізоляційні настрої. Піднімуть ще вище голову ті, хто вважає, що Америка має менше витрачати на закордонні конфлікти та більше займатися власними проблемами. Тому головне питання для України навіть не у тому, хто отримає більше місць у Конгресі. Питання в іншому: яке місце Україна та взагалі зовнішня політика займуть у голові американського виборця 3 листопада?", – зазначив експерт.

Підсумовуючи, Сергій Дойко зазначив, що якщо головним сюжетом кампанії знову стануть економіка, ціни та внутрішні проблеми США, то українська тема може піти на другий план, а якщо зовнішня політика стане одним із ключових питань виборів, то результати голосування можуть дуже швидко відчути і в Києві, і в Москві.

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