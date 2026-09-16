Один день – й інший Вашингтон: чим вибори в США можуть обернутися для Трампа та України

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Кравцев Сергей
Після листопадових виборів до Конгресу політичний Вашингтон може виглядати зовсім інакше. І про це вже кажуть самі американці. Наразі республіканці контролюють обидві палати, але ця перевага зовсім не виглядає незламною. Про це розповів телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко.
США. Фото: із відкритих джерел
При цьому Сергій Дойко наголошує, що наслідки можуть бути серйозними і без цього. Контроль демократів над Палатою потягне більше розслідувань, більше політичного тиску на адміністрацію та набагато жорсткіше протистояння між Білим домом та Конгресом.
На його думку, у Трампа зараз непроста політична ситуація: рівень його схвалення тримається приблизно на позначці 40%, а війна з Іраном, ціни на енергоносії та наслідки зовнішньополітичних криз прямо позначаються на настроях американських виборців. І не на краще.
При цьому Сергій Дойко звертає увагу, що після розмов з американським політичним консультантом Юрієм Ванетиком він дійшов висновку, що існує цікавий парадокс, як, до речі, самі американці говорять: підтримка України в Конгресі в багатьох питаннях зберігається по обидва боки партійного бар'єру. Тому потенційна перемога демократів або більш збалансований Конгрес може означати посилення тиску на Росії, продовження санкційної політики та збільшення фінансової та військової допомоги Києву.
Підсумовуючи, Сергій Дойко зазначив, що якщо головним сюжетом кампанії знову стануть економіка, ціни та внутрішні проблеми США, то українська тема може піти на другий план, а якщо зовнішня політика стане одним із ключових питань виборів, то результати голосування можуть дуже швидко відчути і в Києві, і в Москві.
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